نخستین جلسه راهبری اجرای قانون ثبت سند در اراضی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت سند صبح دوشنبه، در دفتر مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه با حضور رؤسای ادارات تابعه و کارشناسان ذیربط تشکیل شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با صدور اسناد زراعی، نحوه پاسخ به استعلامات و روند اجرای بازنگری رفع تداخلات اراضی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، شهرام آشتاب با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده، بر لزوم تسریع در اجرای قانون و ساماندهی امور مربوط به اراضی زراعی تأکید کرد.

وی گفت: دستگاه‌های مرتبط باید هماهنگی و دقت لازم را در پاسخگویی به استعلامات داشته باشند تا روند صدور اسناد زراعی با سرعت بیشتری پیش برود.

وی همچنین از مسئولان واحدهای تابعه خواست راهکارهای عملیاتی خود را برای رفع مشکلات حقوقی و ثبتی اراضی مطرح کنند.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ایجاد هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف می‌تواند بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود را کاهش دهد.

آشتاب در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت اجرای بازنگری رفع تداخلات اراضی استان را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تدوین خواهد شد.

وی افزود: این بازنگری یکی از مهم‌ترین گام‌ها در استقرار نظم حقوقی و تثبیت مالکیت بهره‌برداران است.

وی در پایان با تأکید بر نقش مهم اجرای کامل قانون ثبت سند در افزایش شفافیت و امنیت حقوقی اظهار کرد: تحقق این قانون علاوه بر کاهش اختلافات، زمینه‌ساز توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت اعتماد عمومی به نظام مدیریت اراضی خواهد بود.