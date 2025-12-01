سرهنگ درویشی: کلاهبردار ۸۰ میلیاردی در بابلسر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر درویشی از دستگیری یک متهم کلاهبردار متواری با بیش از ۸۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و بیش از ۱۰ مورد محکومیت قضائی خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: این متهم با صدور چک‌های بلامحل از شهروندان اقدام به کلاهبرداری می‌کرد که پس از افزایش شکایات و مراجعه متعدد شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اجراییات شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بابلسر افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و با حضور به‌موقع در محل، وی را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی دادند.

سرهنگ درویشی با توصیه به افزایش هوشیاری شهروندان گفت: از مردم عزیز درخواست می‌شود در مبادلات مالی، وضعیت حساب و اعتبار صادرکننده چک را حتماً بررسی کرده و از پذیرش چک‌های بدون استعلام خودداری کنند.