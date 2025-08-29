  1. استانها
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

کلاهبرداری ۵ هزار میلیارد ریالی با فروش همزمان زمین و آپارتمان درنوشهر

بابل - فرمانده انتظامی نوشهر از دستگیری متهمی خبر داد که با فروش یک ملک به چند نفر ۵ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر درویشی از دستگیری متهمی خبر داد که با فروش همزمان یک زمین و آپارتمان مسکونی به چند شهروند، ۵ هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

وی گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان نوشهر پس از دریافت پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری در فروش مال غیر شامل زمین و آپارتمان، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با اقدامات فنی و اطلاعاتی، کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی نوشهر ضمن اشاره به اعترافات متهم در بازجویی‌های فنی پلیس آگاهی اظهار داشت: متهم زمین و آپارتمان مسکونی را به چند نفر به صورت همزمان فروخته و با دریافت وجه از آنها متواری می‌شد.

سرهنگ درویشی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

