معرفی پنج قلم داروی پُرمصرف در روزهای ویروسی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شیوع بیماریهای ویروسی همچون سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا در کشور، شاهد افزایش مراجعات به مطبها، درمانگاهها و اورژانس بیمارستانها هستیم.
در همین حال، تجویزهای دارویی در نسخه پزشکان، سمت و سوی داروهایی است که بعضاً تاکید میشود مصرف آنها هیچ مزیتی برای بیماران ندارد؛ اما آنتیبیوتیک ها، یکی از داروهایی است که این روزها، در نسخه خیلی از پزشکان دیده میشود.
به گفته هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، بیشترین داروهایی که این روزها بیشتر شاهد نسخه پیچی آنها در پیشخوان داروخانهها هستیم؛ به ترتیب، عبارتند از سرُمها، آنتی بیوتیک ها، شربتهای ضد آلرژی، اسپریهای تنفسی و داروهای ضد سرفه و آلرژی است.
نقی شهابی مجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که مصرف سرُم در کشور ۲ برابر شده است، گفت: این تغییرات نشان میدهد برای حفظ روند کنترل مصرف منطقی دارو، باید زیرساختهای الکترونیک تقویت شود و آموزش و نظارت بر نسخه نویسی به طور جدی دنبال شود.
در همین حال، قباد مرادی رئیس مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، تأکید کرد: برای درمان آنفلوانزا آنتیبیوتیکهای باکتریایی هیچ تأثیری ندارند و استفاده خودسرانه از آنها توصیه نمیشود.
متأسفانه با نگاهی گذرا به نسخههایی که این روزها بیشتر به داروخانهها میآید، شاهد هستیم که یکی از داروهای شایع تزریقی، آنتیبیوتیک است.
این قبیل تجویزهای دارویی، از دو جنبه به نظام سلامت کشور آسیب میزنند. نخست، بروز کمبود دارو، و دوم، عارضههای ناشی از مصرف آنتیبیوتیک ها است که در دراز مدت میتواند سلامت جامعه را تهدید کند.
همچنین، تجویز بی اندازه سرُم ها در نسخه بیماران، باعث خواهد شد اتفاق چند سال قبل در بحث کمبود سرُم در کشور، دوباره تکرار شود.
بنابراین، لازم است وزارت بهداشت در بحث تجویز منطقی دارو، پا را فراتر از توصیه قرار داده و پزشکان را به نوعی مجاب سازد تا داروهای مورد نیاز بیماران را در نسخه آنها بنویسند.
