نظارت مستمر بر بازار دارو در بوشهر؛ گزارشی از قاچاق و تقلب دریافت نشد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بیماران خاص، صعب‌العلاج و سرطانی همواره با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین داروهای مورد نیاز خود مواجه‌اند. این مشکلات به ویژه در شرایطی که کمبود داروهای خاص و ضروری وجود دارد، شدت می‌یابد.

بسیاری از این بیماران به دلیل وضعیت خاص سلامتی خود، نیازمند داروهای ویژه‌ای هستند که در برخی موارد به سختی قابل دسترسی هستند. علاوه بر کمبود دارو، بازار سیاه و داروهای قاچاق و تقلبی نیز به عنوان معضلی بزرگ برای این بیماران شناخته می‌شود.

نظارت دقیق و مستمر باعث شده است که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وجود داروهای تقلبی یا قاچاق در بوشهر دریافت نشود این موضوع نه تنها به سلامت بیماران آسیب می‌زند بلکه می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های درمان و فشار روانی بر آن‌ها شود.

با این حال، استان بوشهر با اتخاذ تدابیر مناسب و نظارت مستمر بر بازار دارو و شبکه توزیع، به عنوان یک الگو در کنترل این چالش‌ها شناخته می‌شود.

مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان با ایجاد سازوکارهای مؤثر، توانسته‌اند از ورود داروهای تقلبی و قاچاق به بازار جلوگیری کنند.

این نظارت دقیق و مستمر باعث شده است که تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وجود داروهای تقلبی یا قاچاق در بوشهر دریافت نشود. این موفقیت نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده‌ای است که در راستای حفظ سلامت جامعه و حمایت از بیماران صعب‌العلاج انجام شده است.

در بوشهر، با همکاری بین نهادهای بهداشتی، داروسازان و توزیع‌کنندگان، یک سیستم شفاف و کارآمد برای تأمین داروهای مورد نیاز بیماران ایجاد شده است. این همکاری‌ها موجب شده تا بیماران بتوانند به راحتی به داروهای خود دسترسی پیدا کنند و از نگرانی‌های مربوط به کیفیت و اصالت داروها رهایی یابند.

همچنین، آموزش‌های لازم به بیماران و خانواده‌های آن‌ها درباره نحوه شناسایی داروهای تقلبی و خطرات احتمالی آن‌ها ارائه شده است.

عدم گزارش قاچاق یا تقلبی بودن داروهای صعب‌العلاج و شیمی‌درمانی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم گزارش هرگونه مورد قاچاق یا تقلبی بودن داروهای صعب‌العلاج و شیمی‌درمانی در این استان خبر داد.

ساسان زائری اظهار داشت: دلیل اصلی عدم هرگونه مورد قاچاق یا تقلبی بودن داروهای صعب‌العلاج و شیمی‌درمانی در استان بوشهر نظام نظارتی دقیق و توزیع رسمی این داروها است.

بازرسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله نیز تاکنون موردی از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را تأیید نکرده است وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون در استان بوشهر هیچ شکایت مردمی یا گزارش سازمانی مبنی بر وجود داروهای تقلبی در حوزه داروهای صعب‌العلاج دریافت نکرده‌ایم، استان بوشهر از جمله مناطقی است که به لطف خداوند و نظارت مستمر، بازار غیررسمی فروش دارو در آن وجود ندارد.

زائری افزود: دلیل اصلی این موفقیت، توزیع داروهای خاص و شیمی‌درمانی از طریق کانال‌های رسمی و تحت نظارت شرکت‌های پخش مجاز دارو است که این اقلام را به داروخانه‌های منتخب و دارای صلاحیت در استان تحویل داده می‌شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: بازرسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله نیز تاکنون موردی از فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را تأیید نکرده است.

زائری افزود: داروهای خاص از طریق شرکت‌های پخش معتبر و دارای مجوز که زیرساخت‌های لازم مانند ناوگان حمل‌ونقل با قابلیت کنترل دما و انبارهای استاندارد را دارا هستند، توزیع می‌شوند.

وضعیت کنونی استان بوشهر در زمینه تأمین دارو برای بیماران صعب‌العلاج و سرطانی، نمونه‌ای از موفقیت در مدیریت بحران‌های بهداشتی است که امید است این شرایط ادامه داشته و همواره به سمت بهبود حرکت کند تا در آینده نیز شاهد بروز مشکل نباشیم.

این تجربه می‌تواند به عنوان مدلی برای سایر استان‌ها و کشورها در جهت مقابله با چالش‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

توجه به نیازهای خاص بیماران و فراهم کردن شرایط مناسب برای دسترسی آن‌ها به داروهای ضروری، از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت باید باشد.