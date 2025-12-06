  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته اورژانس استان تهران بیش از ۲۵ هزار مأموریت انجام داد که طی آن ۶ هزار نفر به مراکز درمانی منتقل و بیش از ۱۱ هزار نفر در محل درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۰۷ الی ۱۴ آذر ۱۴۰۴) مجموع ۲۵۵۵۵ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۰۷۹ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۴۹۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

به گفته وی؛ در این مدت ۵۰۱۷۷ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۷۷۶ نفر مزاحم (معادل ۱.۵ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۲۱۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۶.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۱۳۳۷ مورد (۸۳.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۵ سورتی پرواز داشته است که در پی آن سه نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

کد خبر 6679329
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها