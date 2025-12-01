یونسی: پروژه پل کیاسر- بهشهر پیشرفت ۹۰ درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی روند اجرای مصوبات سفرهای استانی، درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی منطقه هزارجریب گفت:. بر اساس این گزارش، تاکنون ۲۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی این منطقه زیرسازی شده و ۲۰ کیلومتر دیگر نیز برای اجرا تا پایان مسیر در برنامه قرار دارد.

وی گفت: همچنین تأمین مصالح مورد نیاز طرح‌ها یکی از موضوعات اصلی جلسه بود که با جدیت در حال پیگیری است.

استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه پل کیاسر – بهشهر اعلام کرد: این طرح عمرانی طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین احداث یک راهدارخانه جدید در منطقه را از مصوبات مهم دانست که عملیات اجرایی آن هم‌اکنون در حال انجام است.

یونسی افزود: در حوزه آب‌رسانی نیز گزارش‌ها نشان می‌دهد مجتمع آبرسانی عُشرِستاق به مرحله تکمیل رسیده و عملیات آب‌رسانی به ۱۱ روستا در جریان است، علاوه بر این، اجرای عملیات آسفالت هفده روستا در بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر ادامه دارد و آسفالت محور کُوا و دیگر مسیرهای روستایی نیز در مراحل پایانی است.

استاندار مازندران تأکید کرد: هیچ مصوبه‌ای بلاتکلیف نخواهد ماند و تمامی وعده‌ها و تعهدات سفرهای روستایی تا پایان کار به‌طور کامل اجرا می‌شود.

یونسی‌رستمی با بیان اینکه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مصوبات سفرهای پیشین در شهرستان‌های نکا و بهشهر اجرایی شده، گفت: دور جدید سفرهای روستایی در شرق استان آغاز شده و هدف از برگزاری این نشست‌ها، بررسی دقیق روند اجرای تعهدات و رفع موانع احتمالی است.

وی افزود: تعهداتی که ارائه می‌کنم را تا لحظه تحقق دنبال خواهم کرد و همه مصوبات باید صددرصد به مرحله نهایی برسند.

یونسی‌رستمی تصریح کرد: زمان‌بندی جلسات طوری طراحی شده که هیچ طرحی نیمه‌تمام باقی نماند و همان‌گونه که به مردم قول داده‌ام، بر انجام تعهدات پایبند هستم و خواهم بود.