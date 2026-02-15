اینجا سلامت خون حرف اول را می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، محمد حسام رفیعی در این مورد آزمایشهای سرولوژی را به نگهبانان همیشه بیدار انتقال خون تشبیه می کند.
وی توضیح می دهد: بلافاصله پس از اهدای خون، نمونهای از خون اهداکننده وارد یکی از دقیقترین مراحل غربالگری یعنی آزمایشهای سرولوژی میشود. در این مرحله، خون هر اهداکننده بهطور کامل از نظر وجود چهار عامل مهم بررسی میشود که عبارتند از ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) یا همان عامل ایدز، ویروس هپاتیت B (HBV)، ویروس هپاتیت C (HCV) و عامل باکتریایی بیماری سیفلیس.
رفیعی تاکید می کند: سازمان انتقال خون ایران از پیشرفتهترین دستگاههای تماماتوماتیک دنیا و حساسترین کیتهای تشخیصی که از معتبرترین شرکتهای جهانی تامین شده استفاده میکند. این دستگاهها به طور خستگیناپذیر و بسیار دقیق، حتی کوچکترین نشانههای احتمالی را شناسایی میکنند.
وی می افزاید: در ایستگاه دوم، غربالگری مولکولی(NAT) یا آزمایش (Nucleic Acid Testing)خون اهدایی را به بوته آزمایش می گذارد.
تفاوت این نوع آزمایش در این است که آزمایشهای سرولوژی به دنبال اثر و نشانههای حضور عامل آلودگی می گردند اما آزمایش NAT مستقیماً سراغ هویت ژنتیکی ویروس یعنی DNA یا RNA میرود. مزیت بزرگ NAT این است که میتواند عوامل بیماریزا را حتی در «دورهی پنجره» شناسایی کند.
رفیعی توضیح می دهد: دورهی پنجره یعنی فاصلهی زمانی بین ورود ویروس به بدن و زمانی که بدن هنوز علائم قابل شناسایی برای آزمایشهای معمولی را تولید نکرده است. NAT این فاصلهی زمانی را به شکل چشمگیری کوتاه میکند و ایمنی خون را چند برابر افزایش میدهد.
وی تاکید می کند: در سازمان انتقال خون ایران آزمایش NAT بهصورت روتین و در کنار آزمایشهای سرولوژی انجام میشود. یعنی هر واحد خون، از دو لایهی امنیتی مستقل، دقیق و فوقحساس عبور میکند.
اگر در هر یک از این مراحل، حتی کوچکترین نشانهای از مشکل احتمالی دیده شود، آن واحد خون بهطور کامل از چرخهی انتقال خارج میشود و نتیجه، بهشکل محرمانه به اهداکننده اطلاع داده میشود. در واقع هدف سازمان روشن و غیرقابل مصالحه است، اینکه هر قطره خون اهدایی؛ سالم، ایمن و شایستهی نجات یک زندگی باشد.
ضمن اینکه سلامت خون با صداقت و وجدان هر اهدا کننده نیز یک بار محک می خورد که پس از اهدای خون و گذر از سوالات مشاوره، اگر شخص به هر دلیل به استفاده از خون خود شک دارد، در مرحله خود حذفی محرمانه جلوی استفاده از خون و قرارگرفتن آن در چرخه انتقال خون را می گیرد که موضوع این بحث نیست.
رفیعی تاکید می کند: هموطنان می توانند خون خود را با افتخار و اطمینان اهدا کنند و بدانند که با اهدای خون، تنها یک اهداکننده نیستند؛ بلکه شریک یک زنجیرهی بزرگ از علم، مسئولیتپذیری و انساندوستی هستند.
ما در سازمان انتقال خون ایران متعهدیم با بهرهگیری از پیشرفتهترین فناوریهای روز دنیا، این امانت ارزشمند را با بالاترین سطح ایمنی، از رگ آنها به رگ زندگی برسانیم. اهدا کننده بمانید.
