۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

استقلال خوزستان محکوم شد

در جدیدترین آرای اعلامی از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال باشگاه استقلال خوزستان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پرونده شکایت مهدی کربلایی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۷۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علی پورمحمد از باشگاه مس سونگون، این باشگاه به پرداخت به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت رضا پورمهدی از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مهدی سوادکوهی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴ میلیون و ۸۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

