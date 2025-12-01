به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی «دوربین.نت» ۱۶ تا ۲۱ آذر در تهران برگزار می‌شود.⁩

بر این اساس، عکس‌های رسیده به این رویداد، ۲ هزار و ۸۱۴ فریم بودند که از این تعداد، عکس‌هایی که در نمایشگاه به نمایش در می‌آیند، ۲۲۸ فریم که شامل ۱۰۳ فریم تک عکس و ۱۱ مجموعه (۱۲۵ فریم) خواهند بود.

عکاسان راه یافته به این رویداد در بخش‌های مختلف عبارتند از:

بخش سیاسی: افسانه جعفری، پژمان مولایی، حسین ساکی، رسول شجاعی، سعید صادقی ( ۲ فریم)، علی معرف، فائزه کابلی و مهدی نصیری ( ۲ فریم)

بخش فرهنگ و هنر: اردلان آشناگر، امید محمدی، امیر بدرعظیمی، امیرحسین لولایی، امیرحسین یوسفی کیساری، حمید واحدی، زهرا دشت بشی، شیوا سراج، صادق ذباح، طاهره رخ بخش زمین، علی اصغر یوسفی، فربد باوه‌ای، کیومرث خوش صفت، محمدمهدی ورال، هادی دهقان پور و هستی فتوتی.

بخش ورزشی: احسان جزینی، احمدرضا مداح، امید محمدی، پژمان مولایی، حمید عزیزی خانقاهی، رسول شجاعی، رعنا باقری، سیدجمال مرتضوی، سیدمصطفی یوسفی، سیدعلی حسینی‌فر، طاهره رخ بخش زمین، علی آذر، فروغ طاهرخانی (۲ فریم)، محسن کابلی، محمد عطایی محمدی (۲ فریم)، مرتضی امین الرعایایی، مهدی افشاری گلجو، مهدی نصیری، نادیا پرماه (۲ فریم) و هادی دهقان پور.

بخش اجتماعی: جمشید فرجوند فردا، حسین عباسی، رسول شجاعی، زهرا سادات راد، سارا ارفع الرفیعی، سالار چرمی، سعید قاسمی، سیدعلی رضویان، سیدعلی حسینی‌فر، شبنم ملکی، شیرکو مام آقا، صادق ذباح، طاهره رخ بخش زمین، فراز آهنین، فرید آزادی، محسن کابلی، مرتضی پاهنگ، میثم اخبارده، هادی دهقان پور (۲ فریم) و یاسر محمدخانی.

بخش اقتصاد: افسانه جعفری، امید علیزاده (۲ فریم)، بهروز احمدیان، شریفه علی آبادی، عبدالرحمن مجرد، علی معرف، محمد وارسته و هادی دهقان‌پور.

بخش محیط زیست: امیرعلی نواده شهلا، بهزاد امیری، رسول شجاعی، سیدجمال مرتضوی، سیدحامد موسوی، شمال شکیبایی، علی آذر (۲ فریم)، علی معرف (۲ فریم)، علیرضا شاه حمزه، فراز آهنین، محمد عطایی محمدی و محمد وارسته.

بخش آئین و مذهب: امیر مسعود عربشاهی، امیرحسین یوسفی کیساری، بهناز نصرتی، جمشید فرجوند فردا، حمید عظیمی، زهرا بیراتی، فاطمه علیپور، فربد باوه‌ای، نگین محمدی فرد و هادی دهقان‌پور.

بخش مجموعه عکس: امیرحسین یوسفی کیساری، پژمان مولایی، حمید عظیمی، زهرا دشت بشی، سیدحامد موسوی، شبنم ملکی، علی آذر، علی معرف، علیرضا شاه حمزه، محسن کابلی و عرفان سامان فر.