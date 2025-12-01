  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

زخمی شدن ۲ نظامی اسرائیلی در غزه

زخمی شدن ۲ نظامی اسرائیلی در غزه

منابع خبری از زخمی شدن دو نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که حداقل دو نظامی این رژیم در حادثه نامشخص درغزه زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از برخی منابع وابسته به رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه از کشته شدن نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری خبر داد.

بنا به ادعای ارتش اشغالگر، این نظامی در حادثه رانندگی و در محور تیاسیر واقع در شرق طوباس کشته شده است.

این منابع به زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی نیز اشاره کردند.

شهر طوباس طی چهار روز متوالی هدف حملات و عملیات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و صدها فلسطینی بازداشت و ربوده شده‌اند.

کد خبر 6674857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها