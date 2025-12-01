زخمی شدن ۲ نظامی اسرائیلی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که حداقل دو نظامی این رژیم در حادثه نامشخص درغزه زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از برخی منابع وابسته به رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه از کشته شدن نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری خبر داد.

بنا به ادعای ارتش اشغالگر، این نظامی در حادثه رانندگی و در محور تیاسیر واقع در شرق طوباس کشته شده است.

این منابع به زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی نیز اشاره کردند.

شهر طوباس طی چهار روز متوالی هدف حملات و عملیات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و صدها فلسطینی بازداشت و ربوده شده‌اند.