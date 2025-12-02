به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر گفت: امیدواریم که کمکهای انسانی به نوار غزه بدون محدودیت و در حجمهای بزرگتر وارد شود تا نیازهای فوری مردم این باریکه برآورده گردد.
وی همچنین بر لزوم تثبیت توافق آتشبس در غزه تأکید کرد و گفت: باید هر چه سریعتر مرحله دوم طرح ترامپ درباره ترتیبات مربوط به غزه اجرا شود.
پیش از این نیز ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از تداوم تلاشهای میانجیگرانه دوحه برای حفظ توافق آتشبس در غزه خبر داد و تأکید کرد که تخلفات ثبتشده در این مدت «نگرانکننده» است و میتواند بر پایداری توافق تأثیر منفی بگذارد.
وی گفت که قطر «بهطور مستمر» وضعیت میدانی و میزان پایبندی طرفها به توافق را زیر نظر دارد و برای جلوگیری از فروپاشی آتشبس فعلی تلاش میکند.
او افزود: هرگونه نقض آتشبس، تهدیدی برای آن و تضعیفکننده اثرات آن است؛ با این حال، این دوره همچنان طولانیترین آتشبس با وجود موارد نقض بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به نقش آمریکا و سایر میانجیها، اظهار داشت: به طرح ارائهشده از سوی رئیسجمهور آمریکا و نقش فعال میانجیها در این روند اعتماد داریم.
او همچنین تأکید کرد که هدف اصلی دوحه تبدیل آتشبس فعلی به مسیری پایدار است که امکان رسیدن به مرحله دوم توافق را فراهم کند؛ مرحلهای که شامل گامهای گستردهتر برای تثبیت آرامسازی و پیشبرد مذاکرات است.
