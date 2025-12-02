واکنش حماس به عملیات ضدصهیونیستی در شمال رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس اعلام کرد که تلاش‌های دشمن برای درهم شکستن اراده ملت با تشدید جنایاتش راه به جایی نمی‌برد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات قهرمانانه حمله با سلاح سرد که در نزدیکی شهرک «عطریت» در اراضی روستاهای شمال رام الله انجام گرفت، پاسخی طبیعی به جنایات اشغالگران و پیامی روشن است مبنی بر اینکه تلاش‌های آنان برای درهم شکستن اراده ملت فلسطین از طریق عملیات نظامی، قتل، بازداشت‌های روزانه و اعدام‌های میدانی بی‌فایده خواهد بود.

حماس بیان کرد: ما ضمن تبریک و تسلیت شهادت محمد رسلان أسمر مجری قهرمان این عملیات از شهر بیت ریما، تأکید می‌کنیم که خون پاک او و شهیدانی که پیش از وی به شهادت رسیده‌اند، مشعلی برای ادامه راه مقاومت خواهد بود و ملت ما همواره به فداکاری‌های فرزندان خود که از سرزمین و کرامتشان دفاع می‌کنند و با اشغالگری به هر شیوه‌ای مقابله می‌نمایند، وفادار خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: پی در پی بودن عملیات‌های مقاومت طی کمتر از ۱۲ ساعت از الخلیل تا رام الله، شکست اشغالگران را در تحمیل معادلات امنیت و بازدارندگیِ ادعایی‌شان ثابت می‌کند و بیانگر مخالفت قاطع ملت ما نسبت به همه تلاش‌های یهودی‌سازی، الحاق و طرح‌های حذف و نابودی مسئله فلسطین است.

حماس بیان کرد: ما فرزندان ملت خود در کرانه باختری را فرا می‌خوانیم که روحیه پایداری را تقویت کنند و اشکال مختلف مقاومت را تشدید کنند تا ملت ما بتواند حق خود را در آزادی، تعیین سرنوشت و برپایی کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس محقق سازد.