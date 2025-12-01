  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

درگیری شدید در اربیل عراق میان عشایر و نیروهای پیشمرگه اقلیم

منابع عراقی از درگیری های شدیدی میان نیروهای عشیره الهرکی و نیروهای پیشمرگه در شهر خبات در استان اربیل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار خبرگزاری عراقی واع از درگیری‌های شدید میان نیروهای عشیره الهرکی و نیروهای پیشمرگه در شهر خبات در استان اربیل خبر داد.

همزمان شبکه العهد از تیراندازی شدید میان نیروهای آسایش اقلیم با افراد عشیره الهرکی در خبات خبر داد.

خبرنگار این شبکه به اوضاع بی ثبات در خیابان‌های لاجان، الکویر و خباث اشاره کرد.

جوهر الهرکی شیخ عشایر الهرکی گفت: از بغداد می‌خواهیم که خیلی فوری دخالت نظامی انجام دهد.

خبرنگار العهد از به آتش کشیدن مراکز دولتی در خبات در اربیل خبر داد.

منابع خبری از اعزام تجهیزات گسترده از سوی نیروهای اقلیم کردستان به مناطق درگیر خبر دادند.

    • LB ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      چیز خاصی نبود..تموم شد.دو تا خانواده با هم درگیر شده بودند وبا وساطت پیشمرگه سریع حل شد

