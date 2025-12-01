درگیری شدید در اربیل عراق میان عشایر و نیروهای پیشمرگه اقلیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار خبرگزاری عراقی واع از درگیری‌های شدید میان نیروهای عشیره الهرکی و نیروهای پیشمرگه در شهر خبات در استان اربیل خبر داد.

همزمان شبکه العهد از تیراندازی شدید میان نیروهای آسایش اقلیم با افراد عشیره الهرکی در خبات خبر داد.

خبرنگار این شبکه به اوضاع بی ثبات در خیابان‌های لاجان، الکویر و خباث اشاره کرد.

جوهر الهرکی شیخ عشایر الهرکی گفت: از بغداد می‌خواهیم که خیلی فوری دخالت نظامی انجام دهد.

خبرنگار العهد از به آتش کشیدن مراکز دولتی در خبات در اربیل خبر داد.

منابع خبری از اعزام تجهیزات گسترده از سوی نیروهای اقلیم کردستان به مناطق درگیر خبر دادند.