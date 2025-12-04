بزرگترین کنسولگری آمریکا در کدام شهر افتتاح شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روز گذشته منابع عراقی گزارش دادند که بزرگترین کنسولگری آمریکا در سطح جهان در شهر اربیل، مرکز کردستان عراق با حضور مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه ایالات متحده و تعدادی از مقامات ارشد اقلیم کردستان افتتاح شد.

بر اساس گزارش منابع عراقی، این کنسولگری بزرگ در در جاده شقلاوه ساخته شده و هزینه آن بالغ بر حدود ۸۰۰ میلیون دلار بوده است و مساحتی به اندازه ۲۰۰ هزار متر مربع دارد.

طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌های عراقی منتشر شده، این کنسولگری شامل دفاتر اصلی، تأسیسات امنیتی و محل اقامت کارکنان بوده و فضای آن به اندازه هزار نفر ظرفیت دارد و بزرگترین کنسولگری جهان به شمار می‌رود.

در جریان افتتاح این کنسولگری، مایکل ریگاس طی سخنانی اعلام کرد که اقلیم کردستان «یک شریک امنیتی و ستون فقرات روابط ایالات متحده و عراق» است. این کنسولگری به عنوان بستری برای گسترش منافع ایالات متحده، حمایت از سرمایه‌گذاری برای تقویت اقتصاد و فناوری و محافظت از اقلیت‌های مذهبی و قومی عمل می‌کند و منعکس‌کننده ابعاد همکاری استراتژیک است.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان هم به نوبه خود افتتاح این کنسولگری را «پیام سیاسی روشنی» توصیف کرد که نشان‌دهنده عمق همکاری تاریخی با واشنگتن است.

مسرور بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم کردستان هم گفت که ساختمان این کنسولگری یک صخره استوار مانند کوه است و رابطه اقلیم کردستان با آمریکا وارد فصل جدیدی از همکاری، مبتنی بر سازندگی و توسعه می‌شود.

دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده توصیه‌های بین‌المللی در دولت اقلیم کردستان نیز گفت که افتتاح کنسولگری ایالات متحده از چندین جهت، هم برای جایگاه اقلیم کردستان و هم برای آینده روابط بین عراق، کردستان و ایالات متحده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشت که افتتاح این کنسولگری آمریکا، نقش راهبردی اقلیم کردستان را در آینده عراق و منطقه برجسته می‌کند، توسعه اقتصادی و نهادی آن را افزایش می‌دهد، سیستم فدرال را تقویت می‌کند و همزیستی پایدار بین همه جوامع را تضمین می‌کند.

زیباری تاکید کرد که حضور دیپلماتیک آمریکا در اقلیم کردستان هم تضمین کننده محافظت از منافع آمریکاست و هم به تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی اقلیم کمک می‌کند.

کاروخ خوشناو، بنیانگذار و رئیس مؤسسه تحقیقات کردی آمریکا، در این زمینه اظهار داشت: افتتاح کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان دو پیام را مخابره می‌کند که اولی یک پیام داخلی برای اقلیم کردستان است؛ با این مضمون که این اقلیم بخش اساسی سیاست آمریکا در عراق محسوب می‌شود.

وی افزود: اما پیام دوم، یک پیام خارجی و خطاب به جهان است؛ با این مضمون که واشنگتن به اقلیم کردستان به عنوان یک شریک استراتژیک در منطقه تکیه کرده است و حساب زیادی روی آن باز می‌کند.

این در حالی است که سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در منطقه و به ویژه کشوری مانند عراق همواره مأموریتی مشابه پایگاه‌های نظامی و مراکز جاسوسی داشته‌اند. بر همین اساس ناظران درباره اهداف خطرناک پشت پرده این اقدام آمریکا در اقلیم کردستان علیه عراق و نیز کل منطقه هشدار می‌دهند.