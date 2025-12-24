ناظم دباغ: رابطە اتحادیە میهنی کردستان با ایران مهم و ماندگار است

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «ناظم دباغ»، نماینده حکومت اقلیم کُردستان عراق در ایران و نماینده اتحادیه میهنی کُردستان عراق در تهران در گفت‌وگویی درباره اخبار روزهای اخیر تعدادی از رسانه‌های ایران درباره آقای «قباد طالبانی»، فرزند زنده‌یاد «جلال طالبانی»، رئیس جمهور فقید عراق و معاون کنونی نخست وزیر حکومت اقلیم کُردستان عراق گفت: چند روزی است که پدیده عجیبی را در تعدادی از رسانه‌های ایران درباره آقای «قباد طالبانی»، فرزند روان شاد «جلال طالبانی» مشاهده می‌کنیم. در حقیقت ما معتقدیم مطالبی که منتشر می‌شوند و این نوع تحرکات به دنبال تخریب روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه میهنی کُردستان عراق و به طور کلی کُردها هستند.

وی افزود: به همین دلیل، به نظرم این نوع خراب‌کاری‌ها تأثیرات آن چنانی بر این روابط ماندگار ندارند؛ چون روابط تاریخ میان اقلیم کُردستان و ایران و بخصوص اتحادیه میهنی کُردستان و جمهوری اسلامی ایران و نیز شخصیت جناب آقای «جلال طالبانی» خیلی از این مسائل ناچیز و ساختگی بزرگ‌تر هستند که اشخاص معلوم‌الحالی بتوانند خدشه‌ای بر این روابط ایجاد کنند و به آن آسیب بزنند.

این دیپلمات باسابقه در ادامه سخنانش تأکید کرد: روزانه و به طور مستمر با مسئولان ذیربط در تهران در ارتباط هستیم و در همان نخستین لحظات انتشار اخبار با هدف تخریب آقای «قباد طالبانی»، معاون نخست وزیر حکومت اقلیم کُردستان عراق، مسئولان جمهوری اسلامی ایران، این‌گونه اقدام‌های نابخردانه را محکوم کردند.

وی افزود: ما احساس می‌کنیم که شخصیت آقای «قباد طالبانی» خیلی از این مسائل پیش پا فتاده و کاذب، بزرگ‌تر هستند که انتشار این اخبار کم‌ارزش بر سخنان، نظرات و دیدگاه ایشان درباره جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارند.

نماینده حکومت اقلیم کُردستان عراق در ایران در پایان این گفت‌وگو گفت: روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه میهنی کُردستان عراق و به طور کلی کُردها، شاهدی حقیقی بر چند دهه رابطه ماندگار و مهم است و گفته‌های افراد معلوم‌الحال و تخریب‌گر نمی‌تواند بر آن تأثیر داشته باشد.