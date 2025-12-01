۳۰ خانواده دارای فرد معلول از بوشهر به مشهد اعزام شدند

عبدالرحیم افروغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروانی متشکل از ۳۰ نفر از خانواده‌های افراد دارای معلولیت استان بوشهر در قالب طرح‌های زیارتی–معنوی، با همکاری اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر و دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی و بنیاد کرامت در استان رهسپار مشهد مقدس شدند.

مدیر دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی در بوشهر افزود: این برنامه به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت و با هدف تکریم جایگاه این خانواده‌ها، ایجاد فرصت زیارت بارگاه امام رضا (ع)، و تقویت امید و نشاط معنوی در میان اقشار کمتر برخوردار برگزار شد.

افروغ اعلام کرد: اجرای این سفرها بخشی از رویکرد «خدمت‌رسانی کرامت‌محور» آستان قدس و بنیاد کرامت است؛ رویکردی که تلاش دارد بیش از پیش پیوندهای اجتماعی و معنوی را تقویت کرده و زیارت امام مهربانی‌ها را برای خانواده‌های نیازمند، آسان‌تر و دلپذیرتر سازد.

وی بر ادامه‌دار بودن چنین طرح‌هایی در استان تأکید کرد و افزود: توجه به خانواده‌های افراد دارای معلولیت، اقدامی ضروری در مسیر عدالت اجتماعی و حمایت همه‌جانبه از این قشر است.