به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه داریوش فرمانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با حضور در فرمانداری شهرستان پاوه و دیدار با فرماندار این شهرستان، حکم انتصاب هادی شریفی را به عنوان رئیس جدید اداره میراث‌فرهنگی پاوه ابلاغ کرد.

فرمانی در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه پاوه در ساختار فرهنگی و گردشگری استان گفت: شهرستان پاوه به دلیل قرار گرفتن در منظر فرهنگی اورامانات، برخورداری از طبیعت منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های بالای گردشگری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مدیریت این منطقه باید با حساسیت، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بازتری به مسائل مرتبط با گردشگری و میراث‌فرهنگی عمل کند.

وی با بیان ضرورت تقویت فعالیت‌های میراثی در این شهرستان افزود: پاوه از جمله شهرستان‌های شاخص استان در حوزه گردشگری است که در فصول مختلف سال پذیرای مسافران و گردشگران از اقصی‌نقاط کشور است. این ظرفیت بزرگ نیازمند مدیریت فعال، خلاقانه و میدانی است تا بتواند به توسعه پایدار گردشگری منطقه منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در ادامه با اشاره به سوابق مدیریتی رئیس جدید اداره پاوه اظهار داشت: هادی شریفی یکی از نیروهای باسابقه این اداره‌کل است و با توجه به شناخت خوبی که از منطقه دارد، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه میراث‌فرهنگی پاوه ایفا کند.

فرمانی همچنین ثبت جهانی روستای هجیج را از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های امروز میراث‌فرهنگی استان دانست و خطاب به رئیس جدید اداره میراث‌فرهنگی پاوه تأکید کرد: انتظار می‌رود با برگزاری رویدادهای گردشگری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی و پیگیری جدی پرونده ثبت جهانی هجیج، تمامی توان خود را برای رقم‌زدن اتفاقات مهم در این شهرستان به‌کار گیرید. ما نیز در این مسیر همراه و پشتیبان شما خواهیم بود.

در پایان این جلسه، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه رسماً هادی شریفی را به عنوان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاوه منصوب کرد.

پاوه به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان کرمانشاه، به دلیل طبیعت کوهستانی، فرهنگ غنی و نزدیکی به منظر جهانی اورامانات، سالانه میزبان جمع کثیری از مسافران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و گردشگری فرهنگی است.