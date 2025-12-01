هشدار نارنجی مه صبحگاهی و شامگاهی در خوزستان صادر شد

محمد سبزهزاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی استان گفت: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۳۱، از اواخر وقت امشب تا اواسط وقت فردا سهشنبه، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی و ساحلی استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط موجب کاهش دید افقی در جادههای مواصلاتی منتهی به ماهشهر خواهد شد و رانندگان باید احتیاط لازم را در ترددهای خود داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تأکید کرد: با توجه به شدت مه در ساعات اولیه صبح و شامگاه، رعایت نکات ایمنی و کاهش سرعت در مسیرهای جنوبی استان ضروری است.
