محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۴۲ مورخ ششم دیماه ۱۴۰۴، از اواخر وقت روز یکشنبه تا اواسط روز دوشنبه، پدیده مه یا مه رقیق در اغلب مناطق استان خوزستان پیشبینی میشود.
وی افزود: این پدیده سبب کاهش دید افقی بهویژه در جادهها و راههای مواصلاتی استان خواهد شد و میتواند اختلالاتی در ترددهای جادهای و حملونقل ایجاد کند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگان بهویژه در ساعات صبحگاهی و شبانه، ضمن کاهش سرعت و رعایت فاصله طولی، از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
سبزهزاری در پایان از دستگاههای اجرایی و خدماترسان درخواست کرد تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی در زمان وقوع این پدیده جوی اتخاذ کنند.
