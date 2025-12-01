به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست با مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با اشاره به جایگاه اثرگذار عشایر در بسیاری از حوزهها در جامعه و همچنین با اشاره به مشکلات حوزه آب در بخش عشایر و تأکید بر تسریع در کاهش مشکلات این قشر در این زمینه از جمله ضرورت تجهیز تانکرهای آبرسانی، اظهار کرد: این اقدام نقش مهمی در بهبود خدمترسانی به عشایر خواهد داشت.
فرماندار دشتی بر ارتقای زمینههای بهره مندی عشایر از خدمات آموزشی و بهداشتی تاکید و به نقش اثر گذار استاد بهمن بیگی در ارتقا حوزه آموزش عشایر پرداخت و وی را الگویی ماندگار در این حوزه معرفی کرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و واکسیناسیون بیماریهای دام اظهار کرد: ارتقای سلامت دامهای عشایر باید بهصورت جدی دنبال شود.
مقاتلی اصلاح تعرفه آببها را با همکاری شرکت آبفا استان ضروری دانست و افزود: مسیرهای عبور عشایر باید اصلاح و بهسازی شود تا کوچ آنها بدون مشکل انجام گیرد.
فرماندار دشتی از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از عشایر شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار در بخشهایی همچون خرید مخازن آب، نصب پنلهای خورشیدی و بهبود خدمات زیربنایی هزینه میشود.
وی همچنین تنوع سبد اقتصادی و معیشتی عشایر را یک ضرورت برشمرد و در این راستا، تقویت ظرفیتهای گردشگری عشایری را اقدامی مهم حتی برای توسعه منطقه عنوان کرد و از آمادگی شهرستان برای حمایت در این زمینه خبر داد.
وی همچنین بر تقویت چارت اداری و ساماندهی ساختمان امور عشایر شهرستان تأکید کرد.
