به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست با مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با اشاره به جایگاه اثرگذار عشایر در بسیاری از حوزه‌ها در جامعه و همچنین با اشاره به مشکلات حوزه آب در بخش عشایر و تأکید بر تسریع در کاهش مشکلات این قشر در این زمینه از جمله ضرورت تجهیز تانکرهای آبرسانی، اظهار کرد: این اقدام نقش مهمی در بهبود خدمت‌رسانی به عشایر خواهد داشت.

فرماندار دشتی بر ارتقای زمینه‌های بهره مندی عشایر از خدمات آموزشی و بهداشتی تاکید و به نقش اثر گذار استاد بهمن بیگی در ارتقا حوزه آموزش عشایر پرداخت و وی را الگویی ماندگار در این حوزه معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و واکسیناسیون بیماری‌های دام اظهار کرد: ارتقای سلامت دام‌های عشایر باید به‌صورت جدی دنبال شود.

مقاتلی اصلاح تعرفه آب‌بها را با همکاری شرکت آبفا استان ضروری دانست و افزود: مسیرهای عبور عشایر باید اصلاح و بهسازی شود تا کوچ آن‌ها بدون مشکل انجام گیرد.

فرماندار دشتی از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از عشایر شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار در بخش‌هایی همچون خرید مخازن آب، نصب پنل‌های خورشیدی و بهبود خدمات زیربنایی هزینه می‌شود.

وی همچنین تنوع سبد اقتصادی و معیشتی عشایر را یک ضرورت برشمرد و در این راستا، تقویت ظرفیت‌های گردشگری عشایری را اقدامی مهم حتی برای توسعه منطقه عنوان کرد و از آمادگی شهرستان برای حمایت در این زمینه خبر داد.

وی همچنین بر تقویت چارت اداری و ساماندهی ساختمان امور عشایر شهرستان تأکید کرد.