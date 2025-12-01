  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

فرماندار دشتی: خدمات‌رسانی به عشایر تقویت می شود

فرماندار دشتی: خدمات‌رسانی به عشایر تقویت می شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت خدمات‌رسانی به عشایر اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست با مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با اشاره به جایگاه اثرگذار عشایر در بسیاری از حوزه‌ها در جامعه و همچنین با اشاره به مشکلات حوزه آب در بخش عشایر و تأکید بر تسریع در کاهش مشکلات این قشر در این زمینه از جمله ضرورت تجهیز تانکرهای آبرسانی، اظهار کرد: این اقدام نقش مهمی در بهبود خدمت‌رسانی به عشایر خواهد داشت.

فرماندار دشتی بر ارتقای زمینه‌های بهره مندی عشایر از خدمات آموزشی و بهداشتی تاکید و به نقش اثر گذار استاد بهمن بیگی در ارتقا حوزه آموزش عشایر پرداخت و وی را الگویی ماندگار در این حوزه معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و واکسیناسیون بیماری‌های دام اظهار کرد: ارتقای سلامت دام‌های عشایر باید به‌صورت جدی دنبال شود.

مقاتلی اصلاح تعرفه آب‌بها را با همکاری شرکت آبفا استان ضروری دانست و افزود: مسیرهای عبور عشایر باید اصلاح و بهسازی شود تا کوچ آن‌ها بدون مشکل انجام گیرد.

فرماندار دشتی از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از عشایر شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار در بخش‌هایی همچون خرید مخازن آب، نصب پنل‌های خورشیدی و بهبود خدمات زیربنایی هزینه می‌شود.

وی همچنین تنوع سبد اقتصادی و معیشتی عشایر را یک ضرورت برشمرد و در این راستا، تقویت ظرفیت‌های گردشگری عشایری را اقدامی مهم حتی برای توسعه منطقه عنوان کرد و از آمادگی شهرستان برای حمایت در این زمینه خبر داد.

وی همچنین بر تقویت چارت اداری و ساماندهی ساختمان امور عشایر شهرستان تأکید کرد.

کد خبر 6674937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها