به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار قصرشیرین صبح چهارشنبه در جریان بازدید از عشایر مستقر در نوار مرزی این شهرستان، بر اهمیت نقش آنان در تأمین امنیت مرزها تأکید کرد و گفت: عشایر همواره دوشادوش نیروهای مسلح بهعنوان مرزداران واقعی شناخته میشوند و حضورشان پشتوانهای جدی برای آرامش و ثبات منطقه است.
وی با اشاره به جایگاه اقتصادی عشایر، افزود: این جامعه تولیدکننده با سهم قابلتوجهی که در تأمین دام و محصولات دامی دارد، بخش مهمی از نیاز استان کرمانشاه و شهرستان قصرشیرین را تأمین میکند و در توسعه اقتصادی نیز نقشی محوری ایفا میکند.
شفیعی جمعیت عشایر کوچرو شهرستان را ۹۰۰ خانوار معادل چهار هزار نفر اعلام کرد و گفت این خانوارها از ایلات و طوایف خزل، سنجابی، قلخانی، گوران، کلهر، باباجانی و ذوله تشکیل شدهاند و در بخشهایی از سومار، خانلیلی، نفتشهر، بازیدراز، خسروی، گندمبان، اطراف شهر و همچنین حاشیه روستاهایی چون کرکهرک، انجیربان، گرهصدف، تنگهحمام، پل شیرازی، گمهکبود، تقتق و حسینآباد استقرار مییابند.
وی در ادامه افزود: عشایر قصرشیرین ۱۵۰ هزار رأس دام در اختیار دارند و سالانه بیش از یک هزار و ۱۷۲ تن گوشت، ۳۲۱ تن پشم و ۳۴۱ تن شیر تولید میکنند که این میزان، نقش مهم آنان را در سبد غذایی استان برجسته میسازد.
به گفته فرماندار، عشایر کوچرو تا اواسط اردیبهشتماه در قشلاقهای شهرستان حضور دارند و سپس برای گذراندن فصل ییلاق به مناطق سردسیرتر استان مانند ارتفاعات دالاهو کوچ میکنند؛ فرآیندی که هر ساله با همکاری دستگاههای مرتبط مدیریت میشود.
