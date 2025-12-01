به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و بهدنبال افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا، تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان از فردا تا پایان هفته بصورت مجازی خواهد بود.
وی توضیح داد: تصمیمگیری درباره ادامه روند آموزشی مدارس فردا در جلسات ستادهای مدیریت بحران شهرستانها با هماهنگی فرمانداریها، ادارهکل آموزش و پرورش و دانشگاههای علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: فعالیت در کلیه مراکز اداری همچنان به صورت عادی ادامه دارد و کارکنان دستگاههای اداری با رعایت مسائل بهداشتی در محل کار خود حضور یابند.
