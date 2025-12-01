  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

تعطیلی سراسری دانشگاه‌های استان سمنان تا پایان هفته

سمنان- معاون استاندار سمنان با صدور دستوری فوری، از تعطیلی تمامی مراکز و واحدهای دانشگاهی این استان تا پایان روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و به‌دنبال افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا، تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان از فردا تا پایان هفته بصورت مجازی خواهد بود.

وی توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره ادامه روند آموزشی مدارس فردا در جلسات ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها با هماهنگی فرمانداری‌ها، اداره‌کل آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: فعالیت در کلیه مراکز اداری همچنان به صورت عادی ادامه دارد و کارکنان دستگاه‌های اداری با رعایت مسائل بهداشتی در محل کار خود حضور یابند.

    نظرات

    • علیرضا IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      11 0
      پاسخ
      با این تصمیم گیری تون . مدارس باز . دانشگاه تعطیل . خنده داره
    • ناشناس IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      11 0
      پاسخ
      دانشگاهها رو تعطیل میکنند ولی مدارس رو تعطیل نکردند
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 5
      پاسخ
      کارمندان دانشگاه ها آدم نیستند؟!

