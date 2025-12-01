به گزارش خبرنگار مهر، روح اله قاسمی دوشنبه شب در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان عسلویه اظهار کرد: این نشست پیرو تأکیدات فرماندار مبنی بر تشدید نظارتها بر کیفیت پخت و عرضه نان در سطح شهرستان تشکیل شده است.
معاون عمرانی فرماندار عسلویه با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق مردم، خواستار افزایش گشتهای مشترک و برخورد قاطع با تخلفات شد.
در این نشست با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت، اتحادیه نانوایان و سایر دستگاههای مرتبط موضوعاتی از جمله وضعیت توزیع آرد، عملکرد نانواییها، کیفیت نان تولیدی، ساعات فعالیت نانوایان، رعایت نرخ مصوب و نحوه ثبت تراکنشها در سامانههای نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، اعضای کارگروه با حضور میدانی در سطح شهر نخل تقی از چند واحد نانوایی بازدید کردند، در این بازدید مواردی نظیر کمفروشی، تعطیلی غیرمجاز، رعایت نکردن اصول بهداشتی، عدم ثبت صحیح تراکنشها و کیفیت نامطلوب نان بررسی شد. بر اساس گزارش ارائه شده، چند نانوایی به دلیل تخلفات محرز، برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
معاون عمرانی فرماندار در پایان ضمن تقدیر از نانوایان منضبط و فعال، تأکید کرد: نظارتها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و هرگونه تخلف بدون اغماض برخورد میشود تا مردم از نان باکیفیت و خدمات مناسب بهرهمند شوند.
همچنین به تعدادی دیگر از نانواییها برای رفع نواقص موجود، اخطار کتبی صادر شد.
