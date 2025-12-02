به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شب گذشته در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه در نشست سراسری استانداران با حضور نماینده ویژه رئیس‌جمهور و سفیر کشورمان در چین، به تشریح ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی، مرزی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی پرداخته شد، افزود: شرایط برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان فراهم است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی چینی‌ها عمدتاً در حوزه‌های انرژی خورشیدی و معدن متمرکز است، اظهار کرد: تاکنون ۱۳ مورد سرمایه‌گذاری توسط اتباع این کشور در استان به ثبت رسیده که ۶ مورد از آن‌ها در دوره دولت چهاردهم محقق شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آثار اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها، بیان کرد: سرمایه‌گذاران چینی با جذب ۲۸۵ میلیون دلار سرمایه، زمینه اشتغال برای چهار هزار و ۴۲۷ نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم در استان فراهم کرده‌اند.

هاشمی با اشاره به عملکرد یک‌ساله اخیر گفت: در این مدت، ۶ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۵ هزار دلار توسط سرمایه‌گذاران چینی در استان به بهره‌برداری رسیده که برای ۷۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

وی از در دست پیگیری بودن سه طرح دیگر شامل «تولید دوده صنعتی در قاین»، «نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در نهبندان» و «نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در خضری دشت‌بیاض» توسط سرمایه‌گذاران چینی خبر داد و اظهار داشت: این طرح‌ها نیز به زودی عملیاتی خواهند شد.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۵۰ درصد از حجم سرمایه‌گذاری‌های اتباع چین در خراسان جنوبی و نیز ۴۶ درصد از اشتغال ایجادشده توسط آنان، مربوط به طرح‌های مصوب در دولت چهاردهم است.