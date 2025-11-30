به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش گفت: پژوهشهای استان باید بر اساس نیازهای واقعی منطقه تعریف شوند تا آثار کاربردی و ماندگار داشته باشند.
وی با اشاره به نشستهای هماهنگی با پارک علم و فناوری و دانشجویان پژوهشگر افزود: در همه جلسات تأکید کردم موضوعات پژوهشی باید برش استانی داشته و به توسعه معادن، کشاورزی و گردشگری استان کمک کنند.
وی ظرفیت علمی استان را قابل توجه دانست و اظهار داشت: خراسان جنوبی بیش از ۵۰ درصد پدران علوم کشور را در خود جای داده و وظیفه داریم از فعالیتهای پژوهشی، نخبگانی و مهارتآموزی حمایت جدی کنیم.
استاندار همچنین حضور پژوهشگران و نخبگان در نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: نمونههای ارزشمندی از دستاوردهای پژوهشی، از ساخت خودروی خورشیدی توسط دانشآموزان تا پروژههای نرمافزاری و صنایعدستی نوآورانه در این نمایشگاه ارائه شد.
هاشمی با اشاره به اقدامات جهاد دانشگاهی گفت: این نهاد علمی توانسته اطلس گیاهان دارویی را تدوین و بیش از ۱۰ محصول فرآوری کند و برای حمایت از طرحهای تحقیقاتی آن، ۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: از محل تبصره ۱۸ و یک درصد اعتبارات پژوهشی دستگاهها نیز حمایتهای لازم انجام میشود و جهاد دانشگاهی میتواند به توسعه علمی و اقتصادی استان کمک اساسی کند.
استاندار خراسان جنوبی در پایان از شهروندان خواست از نمایشگاه هفته پژوهش بازدید کنند تا با توانمندیها و دستاوردهای فرزندان استان آشنا شوند.
