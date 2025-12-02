امام جمعه سراوان: گرانی های محلی فراتر از تورم ملی است

حجت‌الاسلام مجتبی بامری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاها و خدمات در شهرستان سراوان، از نبود نظارت کافی انتقاد کرد و خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول شد.

امام جمعه سراوان تأکید کرد: گرانی‌های محلی که فراتر از نرخ تورم کشوری است، موجب گلایه مردم و آسیب به اعتماد عمومی شده است. انتظار می‌رود اداره صمت، تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی با نظارت محسوس و میدانی، مانع سوءاستفاده سودجویان شوند.

حجت‌الاسلام بامری گفت: با مدیریت صحیح بازار، نظارت مؤثر و همکاری مردم و مسئولان، می‌توان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد و آرامش را به جامعه بازگرداند.

وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان سراوان، تأکید کرد: مشکلات اقتصادی تنها با نظارت اداری حل نمی‌شود، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی در میان بازاریان و تقویت روحیه انصاف و مسئولیت‌پذیری است.

حجت‌الاسلام بامری افزود: اگر اصناف خود را شریک در آرامش مردم بدانند، بسیاری از نابسامانی‌ها کاهش خواهد یافت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی وظیفه دارند با اطلاع‌رسانی دقیق و مطالبه‌گری سازنده، زمینه هم‌افزایی میان مردم و مسئولان را فراهم کنند. تنها در سایه شفافیت و پاسخگویی است که اعتماد عمومی تقویت شده و مسیر توسعه پایدار هموار خواهد شد.