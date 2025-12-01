اعزام ۳۲ زائر اولی توانخواه از شهرستان هامون به مشهد مقدس

حمید نوفرستی دبیر کانون زیارت رضوی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ده خانواده توانخواه شامل ۳۲ زائر اولی از شهرستان هامون به مشهد مقدس اعزام شدند. این اعزام به مناسبت هفته ملی افراد دارای معلولیت و با محوریت امور زائرین بنیاد کرامت رضوی و مدیریت کانون‌های خدمت رضوی استان انجام شد.

وی ادامه داد: ۱۰ خانواده دارای دو توانخواه شامل ۲۰ فرد توانخواه و در مجموع ۳۲ نفر با مشارکت اداره بهزیستی در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» از شهرستان هامون به مشهد مقدس مشرف شدند.

نوفرستی افزود: زائران اولی در مشهد از برنامه‌های ویژه با حضور مسئولان آستان قدس رضوی و سازمان بهزیستی کشور بهره‌مند می‌شوند و یک وعده میهمانسرای آستان قدس واقع در حرم مطهر رضوی برای آنان پیش‌بینی شده است.