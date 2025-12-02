محموله تنباکوی قاچاق در سواحل بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: مرزبانان حین گشت‌زنی و کنترل نوار مرزی به چند فروند شناور حامل کالای قاچاق برخوردند که قاچاقچیان با افزایش سرعت قصد فرار داشتند، اما نیروهای دریابانی با اقدام سریع و تعقیب مؤثر، عرصه را بر آن‌ها تنگ کردند.

وی افزود: قاچاقچیان که تمامی راه‌های فرار را از دست داده بودند، بار خود را رها کرده و از محل متواری شدند. در بازرسی نیروهای دریابانی از محل، ۴ هزار و ۸۰۰ بسته تنباکوی میوه‌ای به ارزش تقریبی ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال کشف شد.

جوذری تصریح کرد: پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد تا با برخورد قاطع قانونی، امنیت دریایی منطقه حفظ شود.