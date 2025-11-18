به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رادمهر جوذری از کشف مقادیر قابل توجهی دخانیات قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح این عملیات گفت: مرزبانان حین گشت‌زنی و کنترل نوار مرزی به دو فروند شناور حامل کالای قاچاق برخوردند که قاچاقچیان با افزایش سرعت تلاش کردند فرار کنند، اما نیروهای دریابانی با تعقیب آنها، عرصه را تنگ کردند.

جوذری افزود: قاچاقچیان که تمامی راه‌های فرار را از دست داده بودند، بار خود را رها و از محل متواری شدند. مرزبانان در بازرسی از محل موفق به کشف ۳ هزار و ۶۰۰ بسته تنباکو میوه‌ای به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال شدند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس تصریح کرد که تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان فراری همچنان ادامه دارد.