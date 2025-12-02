فیضی: بازار تنباکوی کشور در تسخیر قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه علی‌اکبر فیضی در چهارمین جلسه میز کشوری توتون با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار تنباکو اظهار کرد: تصمیمات متناقض و افزایش مکرر عوارض و مالیات‌ها در سال‌های اخیر، مسیر تولید داخلی را به‌طور کامل مختل کرده و زمینه گسترش قاچاق را فراهم آورده است.

فیضی با بیان اینکه تولیدکنندگان رسمی کشور دیگر توان ادامه فعالیت ندارند، افزود: بر اساس آمارهای مستند، تولید داخلی تنباکو طی هشت ماه گذشته به حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ تن رسیده، در حالی که نیاز واقعی کشور بین ۱۲ تا ۱۵ هزار تن است.

وی گفت: امروز تنها یک‌دهم نیاز کشور تولید می‌شود و باقی بازار در اختیار قاچاق و تولیدکنندگان جعلی قرار دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تنباکوی معطر و سنتی ایران با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های انتظامی و نظارتی گفت: طبق اعلام فراجا، قاچاق تنباکو ۶۱ درصد افزایش یافته؛ این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد که چه میزان از بازار رسمی از دست تولیدکنندگان داخلی خارج شده است.

وی افزود: میزان کشفیات رسمی در سال جاری تنها ۳۴ تن بوده که در مقایسه با مصرف سالانه کشور رقمی کمتر ازدو تا سه درصد است.

وی گفت: وقتی ۱۵ هزار تن مصرف داریم و فقط ۳۴ تن کشف می‌شود، معنای روشنش این است که بازار عملاً جولانگاه قاچاقچیان شده است.

فیضی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: سرمایه‌گذاران جدید وقتی با واقعیت‌های بازار مواجه می‌شوند، به این نتیجه می‌رسند که فعالیت در صنعت تنباکو نه امن و نه سودآور است.

دبیر انجمن دلیل این وضعیت را افزایش بی‌رویه مالیات و عوارض، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت رقابت تولید داخلی عنوان کرد و افزود: وقتی تولیدکننده داخلی باید برای یک کیلو تنباکوی معطر بیش از ۵۰۰ هزار تومان مالیات و ارزش افزوده پرداخت کند اما همان محصول قاچاق با کمتر از نصف این قیمت در بازار موجود است، طبیعی است که بخش رسمی توان رقابت ندارد.

فیضی با انتقاد از سیاست‌گذاران حوزه دخانیات گفت: افزایش مالیات‌ها نه تنها مصرف تنباکو را کاهش نداده، بلکه مصرف محصولات قاچاق و بی‌کیفیت را افزایش داده است؛ در نتیجه سلامت جامعه بیش از گذشته تهدید می‌شود.

فیضی همچنین خواستار ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در این صنعت شد و افزود: اگر حاکمیت تضمین دهد که سرمایه‌گذار می‌تواند در این حوزه فعالیت پایدار داشته باشد، بسیاری از مشکلات تولید داخلی کاهش خواهد یافت.