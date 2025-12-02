ابراهیمی: مجوز دفتر گردشگری در رشت به دلیل تخلف‌ های متعدد لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابراهیمی اظهار کرد: مجوز یک دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در رشت به دلیل تخلفات مکرر لغو شد.
وی با اشاره به دلایل این اقدام گفت: این دفتر مسافرتی به علت تخلفهایی از جمله ارسال نکردن گزارش عملکرد، عدم تمدید ضمانتنامه بانکی و پروانه بهرهبرداری، نداشتن فعالیت گردشگری در سالهای اخیر و حضور نداشتن مدیرعامل در بازدیدهای نظارتی، مجوز فعالیت آن لغو شد.
ابراهیمی افزود: بر اساس قانون، شرکتها و دفاتر مسافرتی که پروانه فعالیت آنها لغو یا تعلیق شود، حق ندارند افراد را ثبتنام کنند یا تورهای داخلی و خارجی برگزار کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: مردم استان گیلان برای دریافت خدمات مسافرتی و گردشگری باید به دفاتر مجاز و دارای پروانه بهرهبرداری مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی استان اطلاع دهند.
