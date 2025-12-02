علامتی: هنر و علم مسیر رشد همه جانبه نوجوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در نشست با نوجوانان هرمزگانی اظهار کرد: امروز شاهد یک نشست بسیار خوب و مؤثر بودیم. ترکیب حضور نوجوانان با اهالی و مسئولان فرهنگی و هنری، فرصتی ارزشمند ایجاد کرد تا نوجوانان بتوانند خودشان را معرفی کنند، از آموختهها و تجربههایشان بگویند، آرزوها و خواستههایشان را مطرح کنند و حتی از شکرگزاری و ارزشهای زندگی خود صحبت کنند.
او افزود: این نشست نمونهای از کاهش فاصله میان مربی و مخاطب است. ما مسئولان و اهالی فرهنگ و هنر باید فاصله ذهنی خود را با نوجوانان کم کنیم تا بتوانیم برنامهها و فعالیتهای متناسب با نیاز واقعی آنان طراحی کنیم. شناخت دقیق نیازهای مخاطب تنها از طریق شنیدن مستقیم آنان ممکن است.
مدیرعامل تصریح کرد: در این نشست، نوجوانان با اعتماد بهنفس درباره فعالیتهای علمی، هنری و اجتماعی خود سخن گفتند. یکی از نوجوانان درباره تجربه شرکت در کلاس رباتیک گفت؛ وقتی طرحهای علمی را با همکارانم انجام میدهیم، یاد میگیریم هم کار گروهی کنیم و هم فکر خلاق داشته باشیم. این تجربه به من کمک میکند ایدههایم را عملی کنم.
علامتی در ادامه خاطرنشان کرد: نوجوان دیگری درباره فعالیتهای ادبی بیان کرد؛ من شعر میگویم و داستان مینویسم؛ این باعث میشود بتوانم احساساتم را بیان کنم و درک بهتری از دیگران داشته باشم. وقتی حرفهایم شنیده میشود، انگیزه پیدا میکنم که بیشتر مطالعه کنم و هنر خود را رشد دهم.
مدیرعامل کانون با اشاره به اهمیت رشد همهجانبه نوجوانان گفت: یک مربی واقعی کسی است که فاصله بین علم و عمل را در مخاطب به حداقل برساند. رشد نوجوانان یعنی رشد علمی، اخلاقی، هنری و سبک زندگی. هنر در کانون ابزاری برای رسیدن به این هدف است و باید تلاش کنیم همه ساحتهای تربیتی را در نوجوانان پرورش دهیم.
او با تأکید بر اهمیت توجه همزمان به فعالیتهای علمی و تربیتی افزود: استقبال نوجوانان از فعالیتهای علمی مانند رباتیک و مسابقههای علمی بسیار ارزشمند است، اما این کافی نیست. حضور در مسابقهها و کسب مقام مهم است، اما اصل، تجربه، یادگیری و رشد شخصیت است. نوجوانان باید فرصت رشد علمی، اخلاقی، هنری و اجتماعی را همزمان داشته باشند. رشد واقعی یعنی رشد چندبعدی، نه تکبعدی.
علامتی به فعالان فرهنگی و هنری نیز توصیه کرد که با همافزایی و تعامل، ظرفیتهای موجود را به کار گیرند و گفت: داشتن همکاری میان فعالان فرهنگی و هنری باعث میشود نوجوانان بیشترین بهره را از فعالیتها ببرند. آنان باید توانایی گفتوگو، بیان خواستهها و مطالبهگری را در کنار فعالیتهای هنری و علمی پرورش دهند تا فردای کشور، شهروندانی متعهد، هنرمند و چندبعدی داشته باشیم.
او همچنین به اهمیت اخلاق و تربیت در کنار فعالیتهای علمی اشاره کرد: ما باید توجه داشته باشیم که نوجوانانی که در مسیر علمی پیشرفت میکنند، همزمان رشد اخلاقی و تربیتی نیز داشته باشند. موفقیت علمی به تنهایی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، توانمندی، مهارت و شخصیت کامل نوجوانان است.
علامتی در بخش دیگری از سخنانش، به اهمیت مطالعه و کتابخوانی اشاره کرد: نوجوانانی که کتاب میخوانند و دغدغه یادگیری دارند، همیشه علاقهمند به هنر و رشد شخصیت خود خواهند بود. مطالعه و هنر دو ابزار اصلی ما برای پرورش همهجانبه نوجوانان است.
او در پایان به نوجوانان توصیه کرد: رابطه خود با خدا را حفظ کنید، روزانه قرآن بخوانید و زمانی برای نماز و عبادت اختصاص دهید. داشتن یک حیات خلوت شخصی برای تفکر و تمرکز، بخش مهمی از رشد شخصیت شماست. این فضا به شما کمک میکند هم در هنر و هم در اخلاق و علم پیشرفت کنید و فردای روشنی داشته باشید.
