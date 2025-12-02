وضعیت ناسالم هوا در استان سمنان؛ غرب صنعتی همچنان روی خط هشدار

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه‌های سنجش کیفیت هوای استان سمنان نشان می‌دهد که اکثر نقاط استان به خصوص نیمه غربی و مناطق صنعتی شاهد تداوم افت کیفیت هوا به دلیل آلودگی و آلاینده‌های صنعتی و دود ناشی از مازوت سوزی کارخانه‌های صنعتی و تولیدی هستند.

وضعیت هوا در سمنان و گرمسار در وضعیت نارنجی قرار دارد و طی ساعات آتی امکان دارد حتی بر میزان آلودگی افزوده نیز شود به همین دلیل دانشگاه‌های استان سمنان تا پایان هفته جاری تعطیل شده است. همچنین سامانه‌های سنجش آلایندگی نشان می‌دهد که همزمان با بامداد امروز سه شنبه، وضعیت هوا در ایوانکی با عدد ۱۵۵، در وضعیت قرمز به سر می‌برد.

کاهش افت کیفیت هوا در مناطق غربی و صنعتی استان سمنان امروز ادامه هم خواهد داشت و این پیش بینی است که اداره کل هواشناسی استان سمنان به آن اشاره کرده است. همزمان با بامداد سه شنبه شاخص آلودگی هوا در مرکز استان سمنان عدد ۱۴۳ است که به زودی می‌تواند حتی بیشتر هم شود.

در این شرایط از مردم با بیماری‌های خاص، مزمن و تنفسی مانند آسم و تنگی نفس، بیماران قلبی و عروقی، افراد دارای حساسیت، کودکان زیر پنج سال و بانوان باردار درخواست شده که حتی الامکان از منزل خارج نشوند همچنین در این شرایط، فعالیت‌های بدنی شدید مانند ورزش حرفه‌ای در فضای باز توصیه نمی‌شود.

هواشناسی استان سمنان هم طی اطلاعیه‌ای همزمان با شامگاه سه شنبه اعلام کرد: بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی هوا در سه شهر استان سمنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

گفتنی است طبق اعلام سازمان هواشناسی، شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.