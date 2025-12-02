رونمایی از ۶ اثر جدید در حوزه فلسفه فقه و حقوق

به گزارش روابطعمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نشست علمی «رونمایی از آثار جدید گروه فلسفه فقه و حقوق»، روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در تالار امام حسین (ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشود.
در این برنامه علمی، آیتالله مهدی هادوی تهرانی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، بهعنوان سخنران اصلی حضور خواهد داشت.
در بخش معرفی آثار، نویسندگان این آثار شامل:
حجتالاسلام حسینعلی علیاکبریان، حجتالاسلام و المسلمین سعید ضیائیفر، حجتالاسلام سیدمحمدرضی آصفآگاه (اشکوری)، حجتالاسلام عبدالله جوان و دکتر مهدی قاسمی، آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را در حوزههای فقه، اصول، فلسفه فقه و مطالعات حقوقی تشریح خواهند کرد.
این نشست از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم، طبقه همکف تالار امام حسین (ع) برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از طریق این لینک http://dte.bz/feqhconf بهصورت مجازی در جلسه حضور یابند.
