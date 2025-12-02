هدف گذاری برای کشت جو در سطح ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهلران

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم روند کشت جو در این شهرستان گفت: عملیات کاشت جو در دهلران از حدود دو هفته پیش آغاز شده و تاکنون بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود این سطح تا پایان فصل کشت به حدود هفت هزار و ۸۰۰ هکتار برسد که از این میزان، ۸۰۰ هکتار به‌صورت آبی و مابقی به شکل دیم انجام خواهد شد.»

یوسفی با تأکید بر اهمیت انتخاب ارقام مناسب، افزود: ارقام مورداستفاده در کشت امسال، ایذه، نوروز و ماهور هستند که به دلیل سازگاری مطلوب با شرایط اقلیمی دهلران، نقش کلیدی در پایداری و افزایش عملکرد تولید این محصول در منطقه ایفا می‌کنند.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مزایای کشت این محصول افزود: «غله جو به‌عنوان یکی از محصولات اساسی در تأمین نهاده‌های دامی، نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید دام دارد. این غله به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی، کمبود آب و نوسانات اقلیمی در مناطق خشک و نیمه خشک که کاشت گندم با محدودیت مواجه است، عملکرد اقتصادی مناسبی را ارائه می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در پایان با اشاره به جایگاه دهلران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید غلات در استان ایلام، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای شهرستان و مشارکت فعال کارشناسان و کشاورزان، امیدوار هستیم که عملکرد محصول جو در سال جاری نسبت به سال گذشته، روند افزایشی داشته باشد.