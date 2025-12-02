به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس ضمن گرامیداشت سالروز شهادت مجاهد شجاع و بزرگمرد ماندگار، میرزا کوچکخان جنگلی و تمامی مجاهدان ضداستعمار در نهضت جنگل، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حرکت میرزا کوچکخان یک حرکت صددرصد اسلامی و ایرانی بود. او منافع کشورهای خارجی را بر منافع ایران ترجیح نداد و با سیاستهای اجنبی، چه شوروی و چه انگلیس، همراه نشد و استقلال خود را بهطور کامل حفظ کرد و عمر شریف خود را نیز در راه مبارزه با قدرتهای استعماری وقف کرد؛ خدایش رحمت کند.
قالیباف همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاریشانگهای، اظهار کرد: همکاریهای دفاعی و اقدامات مشترک ضدتروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها پیوسته در حال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شر دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروههای تروریستی نمایان خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برگزاری این رزمایش پیامی مهم به قدرتهای سلطهگر است و نشان میدهد ارادهای جدی در میان کشورهای مستقل برای دفاع از خود در برابر مناسبات ظالمانه جهانی وجود دارد.
