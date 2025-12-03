نتایج و پیام های رزمایش سهند ٢٠٢۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی در یادداشتی برگزاری «رزمایش ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵» را دارای نتایج و پیامدهای بسیار ارزشمندی برای کشور دانست و تاکید کرد: نتایج و پیامدهای رزمایش ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵ را، در چارچوب تحلیل کلان مورد اشاره باید برشماری کرد. در این رزمایش تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی در شناخت تروریسم و مبارزه واقعی با تروریستها، به دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای منتقل، و یک درک مشترک نسبت به تروریسم به عنوان یک مجموعه از تهدیدات بدون مرز، در میان ملتها و دولتهای این منطقه مهم، با در برداشتن ۴۵ درصد در جمعیت جهان شکل میگیرد.
برگزاری «رزمایش ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵» با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایران، آن هم بعد از دفاع مقتدرانه ملت ایران در جنگ تحمیلی ١٢ روزه، نتایج و پیامدهای بسیار ارزشمندی را برای کشور عزیزمان در پی خواهد داشت.
این رزمایش را به عنوان یک رویداد بزرگ منطقهای، از منظر راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی باید تحلیل کرد. برای توجه با آثار و پیامدهای فوقالعاده ارزشمند این رزمایش مشترک، که با مشارکت هر ١٠ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای شامل: ایران، ازبکستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، هند، چین، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان برگزار میشود؛ باید به نکات زیر توجه داشت.
١-مساحت کشورهای عضو این سازمان، حدود یک چهارم خشکیهای زمین با حدود ۴۵ درصد جمعیت جهان است.
٢-این رزمایش در جمهوری اسلامی ایران وبا مسئولیت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار میشود.
٣-در ۴٧ سال گذشته، ایران در حالی که بزرگترین قربانی تروریسم بوده، از سوی برخی از کشورهای غربی و از جمله آمریکا، به عنوان حامی تروریسم معرفی شده و تحت فشارهای گوناگون و از جمله تحریمهای ظالمانه با همین اتهام قرار گرفته است.
۴- نظام سلطه با محوریت آمریکا، با تعریف خاص از تروریسم، تلاش میکند کشورهای مخالف خود را کشورهای تروریستی یا حامی تروریسم معرفی کرده و تحت فشار قرار دهد. این در حالی است که آمریکا، خود سرکرده اصلی تروریستهای جهان بوده و خطرناکترین گروهکهای تروریستی مانند داعش را، ایجاد، تجهیز، پشتیبانی و در راستای سیاستها و منافع به کار گرفته است.
۵- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی که به عنوان پیشگام و پرچمدار مبارزه با تروریسم در سطوح ملی و منطقهای در دهههای گذشته، دارای کارنامهٔ درخشان به ویژه در مبارزه با گروهک تروریستی داعش به فرماندهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی میباشد؛ از سوی برخی از کشورهای غربی و دنبالههای آنان مانند استرالیا، در فهرست گروههای تروریستی و یا حامی تروریسم قرار گرفته است.
با توجه به نکات بالا، اصل برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵ در ایران، با فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی، مسئول معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، بیانگر پدیداری یک تحول معنایی با نگاه عالمانه، منصفانه و واقعبینانه، نسبت به تروریسم و اقدامات تروریستی در جهان است. این نوع نگاه معرفتی جدید که در حوزههای مختلف، و در اقصی نقاط جهان در حال شکلگیری میباشد؛ به طور قطع، بنیانهای فکری و نظری نظم نوین جهانی را پیریزی مینماید. به عنوان مثال تا پیش از عملیات طوفان الاقصی، بر اساس ادراک سازی های غیر واقعی و دروغین امپراتوری رسانهای غرب، به طور غالب در افکار عمومی بسیاری از ملتها، از یک سو رژیم صهیونیستی، یک رژیم دمکراتیک و اخلاقی، و از دیگر سوی فلسطینیهای مبارز در راه آزادی سرزمینهای اشغال شده خود، تروریست شناخته میشدند.
اما اینک بسیاری از مردم جهان با ملیتهای مختلف حتی در اروپا و آمریکا، با آگاه شدن نسبت به واقعیتهای تاریخی، نه تنها از نگاههای قبلی فاصله گرفته، بلکه آزادی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی به مطالبه آنان تبدیل شده است. امروز نتانیاهو و دیگر سردمداران رژیم صهیونیستی، به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در غزه و دیگر کشورهای منطقه غرب آسیا، منفورترین افراد در نزد ملتها هستند.
بنابراین با نگاه راهبردی به تحولات جهانی، افول قدرت و منزلت آمریکا و شکسته شدن آقایی دلار با تشکیل جبهه ضد تحریم و ضد دلار از طریق اتحادیه بریکس، بیداری ملتها و تقویت همکاریها و همگراییها در آسیا با محوریت سازمان همکاری شانگهای، باید منتظر شتاب گرفتن حرکت جابجایی قدرت از غرب به شرق بود.
نتایج و پیامدهای رزمایش ضد تروریستی سهند ٢٠٢۵ را، در چارچوب تحلیل کلان مورد اشاره باید برشماری کرد. در این رزمایش تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی در شناخت تروریسم و مبارزه واقعی با تروریستها، به دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای منتقل، و یک درک مشترک نسبت به تروریسم به عنوان یک مجموعه از تهدیدات بدون مرز، در میان ملتها و دولتهای این منطقه مهم، با در برداشتن ۴۵ درصد در جمعیت جهان شکل میگیرد. این نتیجه و پیامد، در محورهای زیر در گذر زمان، نقش آفرین بوده، جایگاه منطقهای جمهوری اسلامی را در راستای تأمین منافع ملی و در صدر این منافع، تأمین امنیت ملی و امنیت داخلی ارتقا میبخشد.
اهمیت این موضوع، آن گاه بیشتر به چشم خواهد آمد که، به سیاستهای جبهه استکبار در بر هم زدن ثبات و امنیت ایران با مجموعهای از اقدامات تروریستی و یا اقدامات نظامی توجه داشته باشیم.
