دوگانه اسلامیت و ایرانیت، از تضعیف ملی تا گسست عناصر قدرت

خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان_محمد عابدی، استادیار گروه قرآن شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

تجربه نشان داده است دوگانه‌ها را در مواقع خاصی فعال می‌کنند. کسانی دوگانه‌ها را از لحاظ زمانی و نوع دوگانه مورد نیاز، مدیریت می‌کنند، در مواقعی که به آن نیاز دارند در سطح رسانه و افکار عمومی مطرح می‌سازند و به آن ضریب می‌دهند و سوار بر بحران‌های ناشی از طرح دوگانه‌ها به اهدافشان نزدیک می‌شوند.

گاهی دوگانه ایرانیت و اسلامیت زمانی دوگانه ترک و فارس و کرد و بلوچ و عرب و عجم، در مواقعی دوگانه‌های قومیتی یا مذهبی یا سیاسی و حتی نژادی و مشاغل

اما هدف از فعال سازی این گسل‌های ضد امنیت ملی چیست؟

هدف سست کردن قدرت و خلع سلاح کردن حاکمیت در برابر خطرهای هویتی و…است، چگونه؟

از بین بردن یا تضعیف مؤلفه‌های قدرت و اقتدار یعنی سرمایه اجتماعی کشور، یعنی به عقب راندن پشتوانه ملی حاکمیت. با تقسیم بندی و تضعیف این مؤلفه‌ها.

مولفه‌های قدرت کشور در حوزه سیاست، مذهب، قومیت و…قابل شناسایی است به این صورت که نظام اسلامی توانسته قومیت‌ها را در کنار هم قرار بدهد، مذهب‌ها را در کنار هم قرار بدهد گروه‌های سیاسی مختلف را در کنار هم قرار بدهد؛ در راستای یک هدف مقدس.

برای شکست دادن حاکمیت باید مؤلفه‌های قدرت آن را نابود کرد، چگونه؟ با تجزیه این مؤلفه‌ها به واحدهایی کوچک‌تر و تضعیف قدرتشان. باید جمهوریت از اسلامیت جدا بشود؛ شیعه و سنی از هم فاصله بگیرند، ترک و فارس لر و بلوچ و عرب و عجم به هم بیگانه شوند و این اتفاقی است که دشمنان کشور و حکومت هیچ فرصتی را برای تأمین آن از دست نداده اند.

باید همه قربانیان دوگانه سازی به این باور برسند که ایجاد مانع برای هم افزایی آنها و جلوگیری از پیوند عناصر قدرت به نفع هیچکدام نیست، یعنی نه به نفع اسلامیت است نه به نفع ایرانیت که از هم جدا بشوند، نه به نفع شیعه است نه به نفع سنی، نه به نفع ترک و فارس است، نه به نفع کرد و بلوچ و عرب و عجم. بلکه به ضرر هر کدامشان و تک به تکشان هست.

برای مثال ترکیبی که بین ایرانیت و اسلامیت ایجاد می‌شود یک قدرت جدیدی به وجود می‌آورد که اسلامیت به تنهایی و ایرانیت به تنهایی فاقد آن هستند. این ترکیب جدید قدرت فزونتر از توان تک به تک عناصر دارد و می‌تواند به جنگ دشمنان جمهوری اسلامی و ایران اسامی برود. راز تمرکز دشمنان پیوند ایران و اسلام این است و بس.

مهار ایران بدون اسلام راحت تر از کنترل ایران اسلامی است و سواری گرفتن از اسلام بدون ایران آسان‌تر است از کنترل و مهار اسلام فاقد سرزمین و پشتوانه ملی.

علت توجه دشمنان به شکستن اتحاد سنی شیعه نیز همین قدرت فزونتری است که ترکیب شیعه و سنی یعنی اسلام برای دشمنان دارد. وضعیت در مورد قومیت‌ها و… نیز به همین صورت است.



