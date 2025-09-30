دشمنان به دنبال اختلافات قومی و مذهبی در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت که در مسجد یا زهرا سلام الله علیها ارومیه، اظهار کرد: رهبر انقلاب سال ها قبل فرمودند؛ آمریکا یک کشور بحران زا و بحران زیست است و دشمن به دنبال این است که اختلاف قومی، مذهبی و جنسی را تحریک کند.

وی با تبیین قدرت و عوامل آن اظهار کرد:جلوی انسان قدرتمند ظالم مقاومت کردن خود شرافت است،غرب و در رأس آن آمریکا تلاش دارد کل دنیا را ضعیف نگه دارد خصوصا کشورهایی که دوست دارند مستقل و دارای قدرت باشند و حال آن که خود می خواهد همیشه قدرتمند باشد.

حجت‌الاسلام امامی گفت: رضا شاه پهلوی خود را صاحب قدرت می‌دانست اما رؤسای جمهور سه کشور فاتح جنگ جهانی دوم بدون اطلاع حکومت وقت و شاه ایران وارد خاک ایران شده و یکی از کنفرانس‌های چندگانه‌شان را در تهران برگزار کردند. مهم‌ترین افتخار رضا شاه هم عکس یادگاری با این سه رئیس جمهور بود و این قلدرها شاه ایران را تحقیر می کردند و انسان های قلدر از تحقیر کردند دیگران لذت می‌برند.

وی تصریح کرد: دنیای امروز دنیا قدرتهاست و چاره امروز ما قدرت‌مند شدن است و مؤلفه های قدرت ما عبارتند از دین اسلام، تاریخ ایران و ایرانیت، جمهوری اسلامی، برخی مسئولین دلسوز و خود مردم است و در اوائل دهه هشتاد آمریکایی ها طرحی را ارائه کردند تا این پنج مولفه را از بین ببرند.

مهمترین هدف شبکه های ماهواره ای ایجاد شبهه در دین اسلام است

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: دین اسلام به ایران قدرت می‌دهد و از دهه هشتاد شبکه‌های ماهواره ای که ایجاد شدند مهم ترین هدف‌شان زدن دین اسلام و ایجاد شبهه علیه اسلام بود و با شبهه پراکنی تلاش کردند اسلامی که امام خمینی رحمه الله با اتکا به آن توانست در برابر دنیا بایستد، را ضعیف کنند.

وی اضافه کرد: دشمنان شبهه دروغینی را طرح می‌کنند که جوانانی را که شاه تربیت کرده بود رفتند در جنگ حماسه خلق کردند و اصلا شاه جوانی تربیت نکرده بود همه این ها تربیت یافته مکتب امام بود و امام خمینی رحمه الله شبکه تبلیغی داشت و رهبر انقلاب کتابی دارند به نام «خون دلی که لعل شد» و در آن به ابعاد تبلیغی خود در مناطق دور افتاده کشور اشاره می کنند.

حجت الاسلام امامی خاطرنشان کرد: باید به سوالاتی که در حوزه دین طرح می‌شود جواب پیدا کنیم و هیچ سوالی وجود ندارد که بشر با آن مواجه شده باشد و اسلام بدان پاسخ نداشته باشد و انسان بی سواد کارگر شیطان می شود و چنین انسانی خود علیه دین است.

دشمنان به دنبال تعضعیف ایرانیت در کشور هستند

وی افزود: دومین قدرت جمهوری اسلامی ایران، ایرانیت آن است و ایران کشوری است با هزاران سال تاریخ، سرتاسر پرافتخار و دوهزار و پانصد سال قبل مرز ایران از هند تا آفریقا بود و مصر کنونی جزوی از ایران بود. البته در تاریخ ایران شاهانی بی عرضه هم بودند اما تاریخ مان را نباید فراموش کنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: دشمنان تلاش می‌کنند ایرانیت را چنان تضعیف کنند که یک فرد از ایرانی بودن خود خجالت بکشد و حال آن که پیامبر ما فرمودند؛ اگر علم در کهکشان‌ها باشد مردانی از ایران بدان دست خواهند یافت و خدای متعال در قرآن به اعراب می‌فرماید؛ اگر شما از این دین مراقبت نکنید خدای متعال قومی را می آورد تا از دین دفاع کنند و روایت بیان می‌کند آن قوم ایرانی ها هستند و تاریخ و تمدن ایران پر از افتخارات است.

وی با بیان این که آمریکایی ها برای این که ایرانی ها را تضعیف کنند دنبال از بین بردند ایرانیت هستند، ادامه داد: در دین اسلام نظام پادشاهی درست نیست اما این دلیل نمی شود محاسن ملت و تمدن خود و حتی برخی شاهان‌مان هم چون شاه اسماعیل و شاه عباس را بیان نکنیم.

موشک های ایران سامانه دفاعی اسراییل را با اختلال مواجه کردند

حجت الاسلام امامی اضافه کرد: در دفاع مقدس اخیر ایران توانست با همه فن‌آوری‌های دنیا مقابله کند و در یک روز از جنگ، فقط ایران یک موشک به سرزمین های اشغالی شلیک کرد و این برای آن بود که نشان دهد لازم نیست چندین موشک شلیک شود و سامانه های دفاعی رژیم صهیونسیتی را با اختلال مواجه کند. بلکه ایران با یک موشک هم می‌تواند تمام سامانه‌های دفاعی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونسیتی را با اختلال مواجه کند و هدف را بزند.

وی با تاکید بر این که برخی مسئولین در گذشته و امروز نیز در جهت تضعیف کشور سخنرانی‌هایی انجام می‌دهند و این اقدامات برخلاف ارزش‌های نظام است، گفت: سومین مولفه قدرت ما جمهوری اسلامی ایران است. در تاریخ ایران هیچ یک از شاهان ایرانی برای بقای در قدرت به مردم تکیه نکرده‌اند و مردم را اصلا حساب نمی‌کردند و این انقلاب اسلامی بود که بلافاصله خود را به رای مردم گذاشت و لذا تلاش می‌کنند جمهوریت و ایرانیت و اسلامیت را از بین ببرند

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تصریح کرد: چهارمین مؤلفه قدرت ما مسئولین دلسوز نظام است. برخی مسئولین دلسوز مثل شهدای ما برای این کشور خون دل خوردند و امروز هم در کشور افرادی را داریم که راه شهید رجایی و ... را می روند و دشمنان به قدری تبلیغ سو کردند که همه خیال می‌کنند همه مسئولین ما دزد هستند در حالی که زندگی رهبری و شهید سلیمانی و .. جلوی چشم ماست و حتی شبکه های ضد انقلاب هم به ساده بودن زندگی بسیاری از مسئولین ما اعتراف می‌کند.

وی ادامه داد: پنجمین عمل اقتدار کشور مردم هستند و ایران جزو کشورهایی است که اقوام مختلف در آن زندگی می‌کنند وجرج بوش یک مشاور یهودی داشت که در تاریخ ایران متخصص بود، معروف است تاریخ و اقوام را به اسلحه تبدیل کرد تا اقوام و مذاهب را به جان هم بیندازد.

وی با بیان این که باید برای حفظ اقتدار کشور این مولفه‌ها را حفظ کنیم، گفت: در دفاع مقدس از همه این پنج مولفه دفاع شد و بسیاری از شهدای ما از از رئیس جمهور و وزیر و .... تا امام جمعه بودند و اقتداری که خون شهدا ایجاد کرد، حیرت آور است.