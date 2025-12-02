دریافت 19 MB کد خبر 6675171 https://mehrnews.com/x39L9Z ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ کد خبر 6675171 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ کیفیت آب شرب کشور در چه وضعیتی است؟ مسعود تابش، رئیس انجمن آب و فاضلاب درباره کیفیت آب شرب کشور در این فیلم توضیح میدهد. کپی شد مطالب مرتبط تجهیز۷۲ هزار واحد مسکونی به کاهنده های مصرف اب وضعیت آبوانرژی در هفته جاری؛ از بنزین سهنرخی تا بحران سدها تمرکز وزارت نیرو بر روی هوشمندسازی و بازچرخانی منابع آب اختصاص ۵۳ حلقه چاه شهرداری تهران برای تقویت تأمین آب شرب پایتخت برچسبها آب شرب مسعود تابش آب و فاضلاب شهری مصرف آب شرب
