۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

کیفیت آب شرب کشور در چه وضعیتی است؟

مسعود تابش، رئیس انجمن آب و فاضلاب درباره کیفیت آب شرب کشور در این فیلم توضیح می‌دهد.

