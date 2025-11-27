به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار حوزه آب و انرژی در هفته جاری شامل اعلام نرخ سوم بنزین، وضعیت کم‌سابقه ذخایر سدها و آخرین تحولات ساخت نیروگاه سیریک بود.

پیگیری ساخت نیروگاه سیریک

عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت پروژه نیروگاه سیریک گفت: «این نیروگاه طی سال‌های گذشته به مرحله انعقاد قرارداد رسید و پیش‌پرداخت‌های لازم نیز از سوی ایران انجام شد، اما تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه روسیه مانع ادامه پروژه شد.»

او افزود اکنون مذاکراتی با طرف روسی در جریان است تا مشخص شود آیا انجام پروژه از طریق گروه مپنا امکان‌پذیر است یا خیر. تصمیم نهایی درباره سرنوشت این نیروگاه تا پایان سال اتخاذ می‌شود.

بنزین سه‌نرخی و مهار مصرف

رضا پدیدار، کارشناس انرژی، با اشاره به تولید روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین و ناترازی نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر گفت اجرای طرح سه‌نرخی می‌تواند به مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

فعالیت گسترده ماینرهای غیرمجاز

هادی سفیدمو، مجری نظارت بر استخراج رمزارز در توانیر، اعلام کرد برآوردها حاکی از فعالیت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبکه برق کشور است.

سدها ۶۸ درصد خالی

طبق آمار تازه، حجم فعلی ذخایر سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون به ۱۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی‌که این رقم در سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب بود. به این ترتیب، تنها ۳۲ درصد ظرفیت سدها پر و ۶۸ درصد خالی است.

تمرکز وزارت نیرو بر هوشمندسازی

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی این وزارتخانه است، از تمرکز بر هوشمندسازی و بازچرخانی منابع آب برای افزایش پایداری صنعت آب و برق خبر داد.

جزئیات نرخ سوم بنزین

بر اساس مصوبه دولت، از نیمه دوم آذرماه سوخت‌گیری با کارت جایگاه با قیمت لیتری ۵ هزار تومان انجام می‌شود.

۵۳ میلیون لیتر مصرف با کارت‌های جایگاهی

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت حدود ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها در کشور با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود که معادل ۵۳ میلیون لیتر در روز است.

رد ادعای دستکاری بارش‌ها

سازمان فناوری‌های نوین آب‌های جوی وزارت نیرو نیز با رد شایعات مربوط به «دستکاری سامانه‌های بارشی» اعلام کرد هیچ فناوری انسانی قادر به تغییر مسیر سامانه‌های عظیم بارشی نیست.