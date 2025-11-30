تجهیز۷۲ هزار واحد مسکونی به کاهنده های مصرف اب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل محسنینسب با بیان اینکه نصب کاهندههای مصرف بر روی شیرآلات و سردوشها، دستکم ۳۰ درصد مصارف آب را کاهش میدهد، گفت: پرلاتور یا درافشان قطعهای از کاهندههای مصرف است که خروجی آب از شیر را در اثر اختلاط با هوا کاهشمیدهد بدون آنکه مصرفکننده کاهش فشار آب خروجی را احساس کند.
بهگفته وی، رگلاتور یا تنظیمکننده نیز قطعه دیگری از کاهندههای مصرف است که معمولاً بر روی شلنگ سرویسهای بهداشتی نصب میشود و جریان و فشار آب را تنظیم میکند.
وی اظهار داشت: از ابتدای اجرای پویش نصب فراگیر کاهندههای مصرف در شهریورماه امسال، بیش از ۲۹۰ هزار قطعه بر روی شیرآلات ۷۲ هزار واحد خانگی و ۱۴۰ هزار قطعه بر روی شیرآلات ۷۰۰۰ اشتراک عمومی و دستگاههای اداری تهران تا ابتدای آذرماه امسال نصب شده است و به عنوان مثال، مصرف آب مشترکی از ماهانه ۲۹۰۰۰ لیتر با نصب کاهندههای مصرف به ۱۵۰۰۰ لیتر کاهش یافته است.
وی کاهش هزینه آببها را یکی دیگر از مزایای استفاده از کاهندههای مصرف برشمرد و تصریح کرد: مشترکان میتوانند قطعههای کاهنده مصرف را یا از بازار تهیه کنند و یا از طریق تماس با سامانه ۱۲۲ و ثبت درخواست، از بهترین نوع و کیفیت کاهندههای مصرف بدون دریافت ریالی بابت اجرت نصب برخوردار شوند ضمن آنکه هزینه آن را به صورت اقساط ۱۲ ماهه پرداخت کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان تهران در ادامه با بیان اینکه هماکنون ۶۵ درصد مشترکان این شرکت پرمصرف و یا بدمصرف هستند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون شش میلیون و چهارصد هزار مورد پیامک مدیریت مصرف ارسال شده که تعداد سه میلیون وپانصد هزار هشدار پرمصرفی برای مشترکان خانگی و ۱۵۰ هزار پیامک اخطار پرمصرفی به مشترکان غیرخانگی ارسال شده است و خوشبختانه بسیاری از اینگونه مشترکان مصارف خود را اصلاح و یا کاهش دادهاند.
🔹وی گفت: در این مدت، برای ۲۱۸ هزار اشتراک خانگی وغیر خانگی شامل ۷۰۰ هزار واحد نیز که به اخطارها و هشدارهای پرمصرفی بیتوجه بودهاند، محدودیتهایی به صورت موقت ایجاد و اشتراک آنان قطع شده است.
