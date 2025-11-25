اختصاص ۵۳ حلقه چاه شهرداری تهران برای تقویت تأمین آب شرب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جوانبخت، مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت منابع آب ایران در جلسه تکریم و معارفه معاونان جدید و پیشین وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعلام کرد: در جلسه امروز با شهردار تهران مقرر شد، ۵۳ حلقه چاه که دارای کیفیت مطلوب برای شرب هستند، برای تأمین پایدار آب شرب پایتخت به وزارت نیرو واگذار شده است.
وی با اشاره به برنامههای شهرداری تهران برای افزایش استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز گفت: بنا بر تأکید شهردار تهران، توسعه آبیاری با پساب جزو اهداف اصلی یکی دو ماه آینده شهرداری است.
به گفته وی، میزان مصرف پساب توسط شهرداری که اکنون حدود ۲۳ میلیون مترمکعب در سال است، طی ماههای آینده به ۵۶ میلیون مترمکعب خواهد رسید و در صورت تکمیل فرآیند جمعآوری پساب از تمامی تصفیهخانهها، این رقم میتواند به ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
جوانبخت با قدردانی از وزیر نیرو برای تغییرات ایجاد شده در حوزه مدیریت آب افزود: از همکاران عزیزم که در چهار سال گذشته با همراهی خودشان کمک کردند این مسیر سخت را اداره کنم، صمیمانه تشکر میکنم.
وی تأکید کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمت به مردم فرصتی ارزشمند است و ما هیچگاه بر سختیها شکوه و گلایهای نداریم؛ چراکه حق مردم و نظام، و بهویژه خون شهدا، بسیار بالاتر از این تلاشهاست.
مشاور وزیر نیرو در پایان با قدردانی از همکاری تمامی مجموعههای فعال در بخش آب گفت: اگر همراهی همکاران حاضر در جلسه و متخصصان شرکت مدیریت منابع آب نبود، این مسیر به پیش نمیرفت. از شرکتهای تابعه بخش آب نیز بابت همکاری تخصصی و حرفهایشان در مدیریت صنعت آب تشکر میکنم.
