به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمود موالدی یکی از مسئولان حزب التحرر الوطنی سوریه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی دایره اشغالگری خود را از جنوب سوریه تا حومه دمشق گسترش داده است.

وی اضافه کرد: طرف آمریکایی نیز کنترل مناطق مهم در حومه دمشق به ویژه مسیر ارتباطی میان سویداء و پایتخت را در دست دارد. همچنین کنترل پایگاه الخلخله در دست آمریکایی‌ها است.

موالدی بیان کرد: نیروهای آمریکایی کنترل فرودگاه بلای که در ۳۰ کیلومتری دمشق قرار دارد به دست گرفته‌اند و این فرودگاه توسط عناصر صهیونیست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: هدف از کنترل بر این مراکز حساس دفاع از منافع رژیم صهیونیستی است. میان جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه و تل آویو برای زمینه سازی در راستای مستقر کردن تجهیزات پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه هماهنگی وجود دارد.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور توسط گروهک‌های تروریستی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر عناصر زیر پا گذاشته شده است.