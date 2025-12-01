به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از منابع خود گزارش داد که منابع عراقی تأکید کردند که خبرهای منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره پیام هشدار تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه به بغداد مبنی بر حمله احتمالی رژیم اسرائیل در صورت همراهی با حزب الله صحت ندارد.

منابع سیاسی به المیادین گفته‌اند که دیدار محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق با باراک بر تحولات سوریه متمرکز بوده است.

منابع مذکور به این شبکه اعلام کردند که باراک حامل پیام تمایل آمریکا مبنی بر این موضوع بوده است که عراق بر نقش خود برای تقویت ثبات در سوریه متمرکز شود و به نقش سازنده‌اش در منطقه ادامه دهد.

این منابع به المیادین گفته‌اند که ادعاها مبنی بر اینکه باراک تهدیدهایی درباره اقدام نظامی رژیم اسرائیل علیه حزب‌الله به السودانی منتقل کرده، وجود ندارد.

گفتنی است که دفتر نخست وزیری عراق شب گذشته اعلام کرد که السودانی روز یکشنبه در بغداد میزبان باراک بود.

براساس این گزارش، دو طرف راه‌های عملی تداوم حمایت عراق از ثبات، امنیت و شکوفایی و بهبود وضعیت اقتصادی سوریه در راستای تقویت ثبات و شکوفایی عراق را بررسی کردند.

السودانی و باراک درباره جلوگیری از هرگونه تشدید تنش بیشتر در منطقه و حمایت از روند دیپلماتیک برای حل اختلافات و قراردادن منطقه در مسیر همکاری، رشد اقتصادی و ثبات بلندمدت تبادل نظر کردند.

باراک بر نقش سازنده و اساسی عراق در تحقق این اهداف مشترک تاکید کرد.