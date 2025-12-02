  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۵:۵۴

گفت‌وگوی مقامات آمریکا و رژیم اسرائیل درباره سوریه به تنش کشیده شد

گفت‌وگوی مقامات آمریکا و رژیم اسرائیل درباره سوریه به تنش کشیده شد

یک رسانه آمریکایی از تنش در گفت وگوی آمریکا و رژیم اسرائیل درباره سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحدث عربستان، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا فاش کرد که تام باراک فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه و مقام‌های آمریکایی، گفت‌وگوهایی «پُرتنش» با همتایان صهیونیست خود درباره تحولات سوریه داشته‌اند.

یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در صورت ادامه حملات به سوریه، «فرصتی دیپلماتیک بسیار بزرگ» را از دست خواهد داد.

بنا بر این گزارش، چند مقام آمریکایی نیز تأکید کرده‌اند که نتانیاهو به شکلی «کاملاً غیرمفید» در امور مربوط به دمشق مداخله و حملات اسرائیل در خاک سوریه، روند دستیابی به توافق امنیتی را تضعیف می‌کند.

کد خبر 6675018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      این یعنی حقارت کامل برای حاکمان اروپا این یعنی کمبود وقحطی وکمبود انرژی برای مردم اوکراین
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ترامپ نتانیاهو را حذف خواهد کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها