به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحدث عربستان، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا فاش کرد که تام باراک فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه و مقامهای آمریکایی، گفتوگوهایی «پُرتنش» با همتایان صهیونیست خود درباره تحولات سوریه داشتهاند.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در صورت ادامه حملات به سوریه، «فرصتی دیپلماتیک بسیار بزرگ» را از دست خواهد داد.
بنا بر این گزارش، چند مقام آمریکایی نیز تأکید کردهاند که نتانیاهو به شکلی «کاملاً غیرمفید» در امور مربوط به دمشق مداخله و حملات اسرائیل در خاک سوریه، روند دستیابی به توافق امنیتی را تضعیف میکند.
