آمریکا به نتانیاهو هشدار داد

یک مسئول آمریکایی مدعی شد که واشنگتن به رژیم صهیونیستی در خصوص حملات این رژیم علیه سوریه هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول آمریکایی گزارش داد که واشنگتن نسبت به تجاوزات تل آویو علیه سوریه اعتراض دارد و در این خصوص به نتانیاهو هشدار داده است.

این مسئول آمریکایی مدعی شد که آمریکا از حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه رضایت ندارد و هشدار می‌دهد که اقدامات نتانیاهو علیه این کشور می‌تواند باعث شود نظام حاکم بر سوریه تبدیل به دشمن تل آویو شود.

وی بیان کرد که اوضاع سوریه مانند لبنان نیست اما نتانیاهو به همه جا به یک چشم نگاه می‌کند. آمریکا به تل آویو ابلاغ کرده که باید دست از این روند بردارد.

این مسئول آمریکایی در حالی مدعی است که واشنگتن از حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه رضایت ندارد که این حملات با چراغ سبز آمریکا انجام می‌شود.

