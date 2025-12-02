  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

آمریکا برای ناامن کردن عراق دست‌به‌کار شد

آمریکا برای ناامن کردن عراق دست‌به‌کار شد

یک منبع امنیتی در عراق از نقشه آمریکا برای ناامن کردن این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که روند انتقال عناصر داعشی و خانواده‌های آنها از اردوگاه الهول سوریه به اردوگاه الجدعه در استان نینوا با فشارهای آمریکا و تبانی عناصر وابسته به جولانی از سر گرفته شده است.

وی اضافه کرد که دولت بغداد نباید در برابر این فشارها تسلیم شود. در حال حاضر ۸۴۰ تن از اردوگاه الهول منتقل شده‌اند که اکثر آنها را خانواده‌های سرکردگان داعش تشکیل می‌دهند؛ کسانی که دستانشان به خون نیروهای امنیتی عراق آلوده است.

این منبع بیان کرد که هدف آمریکا از این اقدام متزلزل کردن ثبات و امنیت عراق است. در میان این افراد، عناصر خطرناکی وجود دارد که تحت پیگرد قرار دارند و به مثابه یک بمب ساعتی در عراق عمل می‌کنند.

کد خبر 6675208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها