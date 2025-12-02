به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که روند انتقال عناصر داعشی و خانواده‌های آنها از اردوگاه الهول سوریه به اردوگاه الجدعه در استان نینوا با فشارهای آمریکا و تبانی عناصر وابسته به جولانی از سر گرفته شده است.

وی اضافه کرد که دولت بغداد نباید در برابر این فشارها تسلیم شود. در حال حاضر ۸۴۰ تن از اردوگاه الهول منتقل شده‌اند که اکثر آنها را خانواده‌های سرکردگان داعش تشکیل می‌دهند؛ کسانی که دستانشان به خون نیروهای امنیتی عراق آلوده است.

این منبع بیان کرد که هدف آمریکا از این اقدام متزلزل کردن ثبات و امنیت عراق است. در میان این افراد، عناصر خطرناکی وجود دارد که تحت پیگرد قرار دارند و به مثابه یک بمب ساعتی در عراق عمل می‌کنند.