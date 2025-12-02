محورهای رایزنی فواد حسین با معاون وزیر خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین، وزیر خارجه عراق امروز سه شنبه میزبان مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه آمریکا در بغداد بود.
در این دیدار، راههای تقویت روابط دوجانبه عراق و آمریکا و پیگیری چارچوبهای همکاری مشترک در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی بررسی شد.
دو طرف به بررسی چالشهای منطقهای و بینالمللی در منطقه از جمله تلاشها برای تحقق ثبات و لزوم حمایت از گفتوگو با تمرکز بر وضعیت در سوریه و ایران و اهمیت تلاش برای کاهش تنش و ایجاد تفاهم برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه پرداختند.
فواد حسین با اشاره به اهمیت کاهش تنش منطقهای، بر نقش عراق در حمایت از تلاشها در راستای تحقق ثبات تاکید کرد.
وی نزدیکی افتتاح کنسولگری آمریکا در اربیل و تقویت همکاری دیپلماتیک میان دو کشور را تحسین و بر لزوم بازگشایی کنسولگری آمریکا در بصره تاکید کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی عراق بر اهمیت تداوم هماهنگی میان عراق و آمریکا و تداوم همکاری در زمینههای اقتصاد، زیرساختها و سرمایه گذاری در راستای تقویت توسعه و حمایت از بازگشت شرکتهای آمریکایی برای سرمایه گذاری در عراق تاکید کرد.
وی خواستار بازنگری در هشدارهای سفر به عراق با توجه به برقراری ثبات امنیتی در کشور و تسهیل فرصتهای سرمایه گذاری شد.
از طرفی دیگر مایکل ریگاس از پیشرفت عراق در تقویت ثبات و امنیت تقدیر و بر حمایت کشورش از تلاشها در این زمینه تاکید کرد.
وی به اهمیت تداوم هماهنگی منطقهای و بینالمللی برای حل چالشهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی و اهمیت همکاری در چارچوب روابط دوجانبه مثبت با دولت عراق تاکید کرد.
نظر شما